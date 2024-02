Isabelle Aubin, chercheuse au Centre de foresterie des Grands Lacs à Sault-Sainte-Marie, a présenté lors d'un forum virtuel mercredi les résultats d'une étude menée avec des collègues sur la vulnérabilité des forêts canadiennes face aux insectes ravageurs exotiques.

Des experts canadiens et américains participent cette semaine à ce forum organisé par le Centre sur les espèces envahissantes à Sault-Sainte-Marie.

L'objectif du forum est de partager les méthodes de recherches utilisées pour suivre les espèces présentes en Amérique du Nord et les différentes stratégies de gestion et de prévention au Canada et aux États-Unis.

Les chercheurs voulaient savoir quelle proportion de la forêt canadienne risque d'être affectée ainsi que les régions et espèces qui pourraient être plus ou moins touchées.

On a de plus en plus de ravageurs exotiques qui arrivent avec l’augmentation des échanges internationaux , souligne Mme Aubin.

Ouvrir en mode plein écran Chercheuse au Centre de foresterie des Grands Lacs à Sault-Sainte-Marie, Isabelle Aubin indique que les forêts sont plus vulnérables aux insectes ravageurs. Photo : Radio-Canada

Et en même temps, nos forêts sont également beaucoup plus sensibles aux ravageurs parce qu’elles sont soumises à des épisodes de sécheresse, des changements importants dans leurs conditions de croissance avec les changements climatiques , explique la chercheuse.

C’est vraiment la synergie des deux qui rend nos forêts particulièrement vulnérables aux ravageurs.

Selon Mme Aubin, une espèce préoccupante est l’agrile du frêne qu’on retrouve maintenant au nord jusqu’à Sault-Sainte-Marie et Thunder Bay.

Avec les changements climatiques, on se retrouve avec des insectes comme le dendroctone du pin qui est en ce moment dans l’ouest et qui pourrait devenir préoccupant pour l’Ontario, pour nos pins qui sont dans le nord , souligne-t-elle.

Les chercheurs soulignent que les espèces envahissantes coûtent cher à gérer une fois qu'elles sont établies, donc la meilleure stratégie est d'essayer de les empêcher d'arriver et de s'établir.

Un réseau de surveillance et des interventions ciblées pour réduire les risques d’introduction, ralentir les introductions, ça nous permet de gagner des décennies et ça nous donne le temps de développer des méthodes de contrôle, d’apprendre à vivre avec l’insecte, à mieux le gérer , mentionne Mme Aubin.

Le forum sur les espèces envahissantes se poursuit jusqu'à vendredi.

Avec les informations de Chris St-Pierre