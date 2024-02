De nouvelles maisons pour les sinistrés de K’atl’odeeche , aux T.N.-O.

Les résidents de la Première Nation de K’atl’odeeche, aux Territoires du Nord-Ouest, qui ont perdu leur maison lors des incendies de forêt dévastateurs de mai 2023 et les inondations de 2022, pourront bientôt emménager dans leur nouvelle demeure.

La communauté, située près de Hay River, dans le Slave Sud, a perdu plus de 20 maisons lors des feux de 2023 et les inondations de 2022.

Une première livraison de quatre nouvelles maisons est arrivée dans la communauté le 10 janvier, et plusieurs autres devraient être livrées sous peu.

Une première livraison de quatre maisons est arrivée dans la communauté le 10 janvier, et plusieurs autres devraient être livrées sous peu.

Les sinistrés ont été temporairement relogés un peu partout aux T.N.-O. dans des maisons du gouvernement fédéral et des hôtels.

Louis Tambour vit dans une chambre d’hôtel de Hay River avec sa chienne depuis neuf mois. Il dit que ça a été difficile et qu’il a bien hâte de retrouver sa communauté.

Ce ne sera pas pareil, mais au moins nous aurons un toit, un endroit pour dormir et manger et c'est ce qui compte le plus , dit-il.

Je suis juste reconnaissant que personne n’ait été blessé dans ces feux.

Louis Tambour dit que la solitude est la plus grande épreuve qu’il a dû affronter ces derniers mois.

On est tous éparpillés. Je ne vois personne [de la communauté] autour. Les gens qui passaient devant notre maison, on pouvait leur parler, mais ici, on ne peut pas , ajoute-t-il.

La perte d’objets qui lui tenaient à cœur, et des souvenirs qui y sont rattachés a aussi été un dur coup. Tout ce qu’on a accumulé, ma femme et moi, en 18 ans. Tout est parti [en flammes] en moins d’une heure.

Malgré tout, il a hâte au jour où il pourra emménager dans sa nouvelle maison avec sa chienne Fluffy qui, elle, aura accès à une cour arrière.

Je m’ennuie de ma maison, ma chienne aussi. Je serai très reconnaissant lorsque ce jour viendra , ajoute-t-il.

Un traumatisme après l'autre

La cheffe de la Première Nation, April Martel, a aussi perdu sa maison lors des inondations de 2022. Elle dit que ces nouvelles maisons sont attendues avec impatience.

April Martel, cheffe de la Première Nation K'atl'odeeche, en 2022.

Il y a des gens qui ont vécu un traumatisme après l’autre , dit-elle.

En plus des nouvelles maisons pour les sinistrés, des maisons additionnelles arriveront dans la communauté pour loger les personnes en situation d'itinérance. Les maisons ont été achetées auprès d’un fournisseur en Alberta.

La Première Nation a pu faire visiter quelques modèles à des résidents en juillet 2023, et la cheffe Martel raconte que cette journée a été mémorable.

C’était si beau à voir. Ils ont pu choisir leur maison et toute la finition à l’intérieur , raconte-t-elle.

L’entrepreneur attend maintenant une météo plus clémente pour installer les fondations.

Une fois que les maisons seront [sur les fondations], les plombiers, les systèmes de chauffage, les électriciens, la société de l’électricité, tout le monde [est] prêt , dit-elle. C’est beaucoup de travail, mais c’est pour ça que nous avons un entrepreneur, pour s’assurer que tout se passe bien.

La cheffe Martel dit que les résidents devraient pouvoir emménager dans leur nouvelle maison d'ici la fin mars.

Carla Ulrich