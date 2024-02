Des résidents de Val-des-Monts qui habitent près du controversé parc industriel craignent désormais de se faire exproprier en partie ou en totalité. Le conseil municipal a choisi d’imposer une réserve sur une vingtaine de terrains dans le but de mener des travaux pour améliorer la circulation dans ce secteur.

La résolution approuvée lors de la séance du 6 février a pris de court plusieurs voisins du parc industriel.

Vous mettez beaucoup de gens dans l'incertitude , a lancé Jean-Sébastien Tessier, un propriétaire visé par un avis de réserve, lors de la réunion.

Pourquoi ce sont les citoyens, pourquoi c’est moi, pourquoi ce sont mes voisins [...] qui doivent payer pour des erreurs que votre comité d’urbanisme a faites? , a ajouté un autre voisin du parc industriel.

Qu’est-ce qu’un avis de réserve? Un avis de réserve permet à une municipalité de geler la valeur foncière d’un terrain, pour potentiellement l’exproprier. Lorsqu’un avis de réserve est imposé, aucune amélioration ou nouvelle construction ne peut être effectuée sur la propriété pour une période de deux ans. Ce délai permet à la municipalité de planifier des travaux sur un espace donné.

Tania Chartrand Dubois, qui réside en face du parc industriel depuis 2020, partage leurs inquiétudes. La maison où elle vit, et celle de son père seront également mises en réserve.

C’est épeurant de savoir s’ils vont vraiment exproprier des maisons , lance-t-elle. Est-ce qu’ils veulent sortir les citoyens de là?

Enjeux de sécurité

Cela fait des mois que Mme Chartrand Dubois et d’autres résidents du coin dénoncent des enjeux de sécurité par rapport au chemin Tenpenny, la seule route qui mène au parc industriel. Depuis que des entreprises s’y sont installées, beaucoup plus de poids lourds circulent sur cette route de terre étroite.

L’intersection du chemin Tenpenny et de la route 366 pose également des problèmes de visibilité, en raison de l’angle formé par le croisement des deux routes.

Ouvrir en mode plein écran L'angle du chemin Tenpenny et de la route 366 pose des enjeux de sécurité. Photo : Google Maps

L’imposition d’une réserve sur 19 terrains doit permettre à la Municipalité d’élaborer des scénarios pour régler ces problèmes de sécurité, et possiblement, créer une nouvelle route pour accéder au parc industriel.

Mme Chartrand Dubois a maintenant l’impression de s’être tirée dans le pied .

[Le chemin Tenpenny] était sécuritaire avant la venue du parc industriel. [Les élus de Val-des-Monts] n’avaient aucunement l’intention de faire des travaux à ce moment-là. Si ce n’était pas des gens qui se sont plaints des camions lourds qui se promènent, ils n’auraient pas eu d’intérêt à faire des travaux , croit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Tania Chartrand Dubois réside sur le chemin Tenpenny à Val-des-Monts. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Minimiser l’impact sur les citoyens

De son côté, François Sylvestre, qui est conseiller et maire suppléant de Val-des-Monts, reconnaît que les travaux dans le secteur du parc industriel mèneront possiblement à des expropriations. Ça se peut effectivement. On ne se le cache pas , dit-il.

D’emblée, il croit que la réfection du chemin Tenpenny sera incontournable , non seulement pour régler les enjeux de sécurité, mais aussi pour permettre la possible construction d’un ensemble résidentiel dans le secteur du chemin du Trille-Blanc.

Ouvrir en mode plein écran François Sylvestre, maire suppléant de Val-des-Monts (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Maude Ouellet

M. Sylvestre explique toutefois que ce ne sont pas tous les terrains visés par des avis de réserve qui seront expropriés.

Nous, ce qu’on veut, c’est minimiser l’impact sur les citoyens. C’est pour ça que les services ont été mandatés pour faire le plus d’études possible, nous offrir le plus d’options possible en termes d'échéanciers, mais en termes de coûts également.

Notre objectif, ce n’est pas d’exproprier des gens.

Mais pour M. Sylvestre, les mises en réserve sont le résultat d’un manque de planification en ce qui a trait au développement du parc industriel.

La réalité c’est que le travail pour approfondir les études sur l’impact économique, l’impact social, l’acceptabilité, ça ne s’est pas fait.