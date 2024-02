Un sondage concernant un présumé tueur en série de Winnipeg soulève des questions

Un sondage visant à connaître l'opinion du public sur un homme de Winnipeg accusé d'avoir tué quatre femmes autochtones amène des questions sur les raisons pour lesquelles il a été réalisé et sur l'utilité de ses résultats. Le sondage a, depuis, été retiré.

Le sondage en ligne mené par la firme nationale Mainstreet Research examine les perceptions du public à l'égard de Jeremy Skibicki, qui doit être jugé par un jury au printemps. Au mois de novembre, il a plaidé non coupable de quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré.

Il est accusé d'avoir tué Marcedes Myran, 26 ans, Morgan Harris, 39 ans, Rebecca Contois, 24 ans, et une quatrième femme non identifiée, à laquelle la communauté autochtone a donné le nom de Mashkode Bizhiki'ikwe, ou Buffalo Woman.

Le questionnaire vérifie d'abord si les personnes interrogées résident au Manitoba et ont au moins 18 ans. On leur demande ensuite si elles travaillent dans le système judiciaire. Ensuite, les répondants doivent indiquer s'ils reconnaissent le nom de Skibicki et s' ils se sont fait une opinion sur un verdict de culpabilité.

Le président de Mainstreet Research, Quito Maggi, a confirmé à CBC/Radio-Canada mardi que le sondage avait été commandé par la Société d'aide juridique du Manitoba, où travaillent les avocats de Jeremy Skibicki.

M. Maggi n'a pas voulu dire combien l'Aide juridique du Manitoba avait payé pour le sondage ni si les résultats seraient rendus publics, mais il a déclaré que Mainstreet avait mené des sondages similaires dans le passé.

Près de 90 % des fonds de fonctionnement de l'Aide juridique du Manitoba pour 2023 proviennent de la province. Le directeur général de l'Aide juridique du Manitoba, Peter Kingsley, a refusé de faire des commentaires.

Peu avant midi mercredi, CBC/Radio-Canada a remarqué que le lien web pour le sondage était fermé.

L'efficacité du sondage mis en doute

Le sondage présente trois moyens de défense : la non-responsabilité pénale pour cause de troubles mentaux, les preuves ADN problématiques et la légitime défense. Il demande aux répondants leur opinion générale sur chaque moyen de défense et dans quelle mesure ils jugeraient acceptable un verdict de non-culpabilité pour Skibicki sur la base de ces moyens de défense.

Un avocat de la défense pénale de Vancouver, Anthony Robinson, estime que ces questions peuvent indiquer la voie à suivre par la défense. Jeremy Skibicki s'est vu refuser un procès devant un juge seul à la fin du mois de janvier.

Sont-ils en train de tâter le terrain en ce qui concerne une défense substantielle? Ou essaient-ils de renouveler leur demande d'avoir un procès devant juge seul parce qu'ils estiment que M. Skibicki ne bénéficierait pas d'un procès équitable en présence d'un jury , demande Anthony Robinson.

M. Robinson dit qu'il n'a jamais vu ce type d'enquête être utilisé au Canada, mais cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Il ajoute que des jurys fictifs sont parfois créés aux États-Unis pour étudier les moyens de défense susceptibles d'avoir le plus d'impact sur les jurés.

Cambria Harris, la fille de Morgan Harris, a partagé un lien vers le sondage sur ses réseaux sociaux mardi.

Ce qui est décourageant, c'est de voir à quel point cette enquête ne tient pas compte des familles qui vivent actuellement le stress et le chagrin au quotidien , a-t-elle écrit.

Un porte-parole de l'Assemblée des chefs du Manitoba a affirmé que cette dernière condamne le sondage, qui ne tient pas compte de la dignité des victimes et de leurs familles , selon une déclaration faite à CBC mercredi.

Nous demandons instamment que les procédures judiciaires soient respectueuses et diligentes et qu'elles donnent la priorité à la justice pour les victimes et leurs Premières Nations , a déclaré le porte-parole.

Le procès de Skibicki, d'une durée de six semaines, devrait s'ouvrir le 29 avril, tandis que la sélection du jury est prévue le 25 avril.

Avec les informations d'Özten Shebahkeget