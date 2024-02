Consultations sur la forêt : la ministre Blanchette-Vézina assure que tous seront entendus

Les consultations sur l’avenir de la forêt ont pris leur envol mardi à Rimouski. Il s’agissait de la première de 12 rencontres qui se tiendront dans les régions du Québec jusqu’en avril. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la consultation est prévue le 27 février.

Récemment, l’exercice a fait l’objet de critiques de la part de grandes centrales syndicales de la région. Elles craignent que les travailleurs soient laissés de côté dans ce vaste processus de consultation, notamment parce qu’aucun thème n’est spécifiquement consacré aux enjeux liés à la main-d'œuvre.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, a assuré que tous les points de vue seraient écoutés.

Ouvrir en mode plein écran La ministre Maïté Blanchette Vézina. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

L’industrie forestière est là, les scientifiques, les villégiateurs, les Premières Nations, des acteurs municipaux, des syndicats de travailleurs, des pourvoiries, des producteurs acéricoles et on a demandé aux partenaires de nous désigner des gens dans les régions du Québec pour s’assurer qu’on ait vraiment une vision 360 de ce qui se passe dans nos forêts et être en mode solution.

La ministre réitère que la participation du plus grand nombre est la clé du succès de cette démarche. Il est également possible de participer à distance en transmettant des commentaires et des réflexions sur la plateforme web dédiée aux consultations.

De grands rendez-vous comme ceux-là, c'est important que la population y participe. C’est comme ça que la démocratie dynamique peut s’effectuer. Oui, on tient compte de ce que les gens nous disent.

Elle rappelle entre autres que le régime forestier actuel a été mis sur pied à la suite d’une démarche semblable.

Les Tables de réflexion sur l’avenir de la forêt culmineront le 11 avril lors d’un rendez-vous national.