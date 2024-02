C'est le début de l'exposition Black Dreams and Aspirations à la gare Union, au centre-ville de Toronto. Cette sélection se penche sur les rêves et les ambitions d'artistes noirs à travers leurs œuvres. L'objectif : imaginer un avenir ambitieux et inspirant par et pour la diaspora noire.

L'artiste multidisciplinaire Sarah Waithe est aussi chercheuse. À travers ses œuvres, comme Flowers qui est exposée dans l'aile ouest de la plus grande gare du pays, elle marie l'art à la recherche.

Il y a un manque de représentation des Marocains [noirs]. Ils sont en plein essor, mais le chemin à parcourir est encore long , constate Sarah Waithe qui a mené des entrevues auprès de membres de la diaspora marocaine à Toronto et à Montréal pour réaliser son œuvre.

Dans son illustration, on voit un homme en djellaba dans un univers rétrofuturiste avec un bouquet de fleurs à la main.

C'est une interprétation rétrofuturiste de ma culture et de mon patrimoine marocain en montrant un regard différent non seulement sur la masculinité, mais aussi sur le fait de rêver activement , explique-t-elle.

Cette première partie de la série en deux volets présente les œuvres de six artistes : Sarah Waithe, Yaw Tony, Yomi Orimoloye, Miss Daisy, Kahame Msiska et Segun Caezar.

Les thèmes explorés sont ceux de la communauté, de la fierté, des liens au futur, au présent et au passé, de la créativité et du pouvoir de l'imagination.

Cette série artistique, qui est présente d'abord six artistes de février à mai, illustre leurs différentes interprétations à la question suivante : Que signifie rêver en étant que personne noire?

Ouvrir en mode plein écran Trevor Twells a fondé MakeRoom pour permettre aux artistes noirs, autochtones, racisés et émergents d'exposer leurs œuvres, notamment, dans des espaces artistiques historiquement peu représentatifs. Photo : Radio-Canada / Hugo Levesque

Les rêves sont importants, car ce sont les fondations de la vie et du progrès. Cela signifie que les rêves du passé dictent le présent et que les rêves du présent dictent notre avenir , note le fondateur de MakeRoom, Trevor Twells.

Les fondations du progrès et le début du progrès commencent avec nos rêves et nos ambitions, selon lui.

Avec son agence MakeRoom et par l'entremise de cette exposition qui est de retour pour une deuxième année consécutive, son but est de s'éloigner de la peine et de la souffrance des personnes noires qui est trop souvent mise au premier plan lors du Mois de l'histoire des Noirs.

Combattre les stéréotypes

Pour Miss Daisy, l'art est une façon d'honorer l'enfant en elle.

Dans son œuvre photographique, elle choisit de se mettre en scène avec des blocs LEGO dans les mains et un afro fait de nuages blancs.

Ouvrir en mode plein écran Miss Daisy, Serena Sutherland de son vrai nom, est originaire de Mississauga. Photo : Radio-Canada / Hugo Levesque

Je voulais montrer la peur de vieillir et l'équilibre entre le passé, le présent et l'avenir , explique l'artiste de 23 ans.

Les blocs représentent mon enfance, je représente le présent et le bâton représente la vieillesse et la sagesse , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Selon l'artiste et designer Yaw Tony, qui est né au Ghana et qui a grandi à Toronto, chaque personne vient au monde avec un don et un talent inné. Photo : Radio-Canada / Hugo Levesque

Comme les autres artistes dont les œuvres sont exposées, Yaw Tony rappelle qu'il faut absolument croire en ses rêves pour atteindre ses objectifs.

Tout le monde est né pour être un leader, lance l'artiste et designer.

Pour devenir qui vous rêvez d'être, vous devez être capable de puiser en vous-même. Vous devez trouver la raison de votre existence, puis de devenir cette raison , décrit Yaw Tony.

C'est ce que j'ai voulu démontrer dans mon œuvre, dit-il.

Une seconde partie en mai

MakeRoom a collaboré avec l'équipe de programmation de la gare Union, le commissaire d'art de la Banque TD et les juges invités James Yeboah et Shuraine Otto-Olak pour sélectionner les 12 artistes de cette exposition en deux parties.

Nous espérons qu'en découvrant cette exposition, les visiteurs seront inspirés de rêver à nouveau et de croire en un avenir meilleur pour tous , souhaite le fondateur de MakeRoom, Trevor Twells.

Nos espoirs passés façonnent notre avenir. Notre capacité de créer quelque chose de nouveau ou de meilleur dépend de notre capacité à l'imaginer.

Vous êtes noirs tous les jours, vous êtes importants tous les jours, n'attendez pas le mois de février pour souligner votre importance , lance Yaw Tony.

L'exposition Black Dreams and Aspirations se poursuit jusqu'en août 2024.