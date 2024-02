Après des décennies de conflit entre le gouvernement et les Innus de Pessamit, le premier ministre François Legault et le PDG d’Hydro-Québec, Michael Sabia, se rendront jeudi dans cette communauté située en Haute-Côte-Nord afin d'y signer une entente qualifiée d’historique par les deux parties. Une réconciliation jugée nécessaire pour que la société d’État puisse augmenter sa production d’électricité et réaliser certains des objectifs de son plan stratégique.

C’est un morceau du casse-tête. C’est très stratégique , reconnaît le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière. Située à environ 50 km de Baie-Comeau, la communauté de Pessamit compte 13 centrales hydro-électriques et 16 barrages, sur une superficie de près de 140 000 km2. De nombreuses lignes de transport d'électricité traversent la forêt.

La population innue considère ne pas avoir été consultée, il y a 70 ans, pour la construction de ces infrastructures. Elle reproche à Hydro-Québec d’avoir inondé son territoire avec les barrages, incluant un cimetière. Les Innus de la région considèrent la société d’État comme un locataire qui devrait payer pour l’exploitation du territoire.

L’approche n’était pas simple. Le ressentiment est fort. On avait un capital très négatif. On n’était même pas capable d’y mettre un poste de transfert d’Hydro-Québec. C’était impossible! Il y avait tellement des mauvaises relations. Dès que quelqu’un arrivait sur place, ça ne passait pas! Ça amenait des conflits incroyables.

Par conséquent, ni le gouvernement québécois ni Hydro-Québec n’étaient les bienvenus à Pessamit. Pourtant, environ 20 % du développement hydraulique au Québec a été réalisé sur ce territoire, où se trouve notamment la centrale Manic-5 et le réservoir Manicouagan.

Publicité

La communauté avait d’ailleurs intenté des poursuites contre la société d’État ainsi que les gouvernements du Québec et du Canada pour 500 millions de dollars, estimant que ceux-ci violaient ses droits ancestraux.

Pour augmenter sa production d’électricité et être en mesure de développer l’immense potentiel éolien sur ce territoire, comme elle le prévoit dans son plan stratégique, Hydro-Québec devait donc s’entendre avec les Innus de Pessamit.

Qui plus est, un tel partenariat permet d’envoyer un message aux autres communautés avec lesquelles la société d’État négocie ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador; le contrat d’approvisionnement au barrage de Churchill Falls conclu avec cette province vient à échéance en 2041.

Ouvrir en mode plein écran Pessamit compte 13 centrales hydro-électriques et 16 barrages, sur une superficie de presque 140 000 km2. Photo : Radio-Canada

Des poursuites judiciaires d’un demi-milliard suspendues

Il y a six mois, jamais le ministre Ian Lafrenière n’aurait pu penser amener des journalistes avec lui pour une visite dans la communauté de Pessamit.

Publicité

En arrivant sur place, l'accueil est chaleureux. Avec son conseil de bande, la cheffe Marielle Vachon a visiblement décidé de faire la paix avec Québec.

Sur place, le ministre partage le repas avec les personnes présentes. Ian Lafrenière semble déjà connaître tous ces gens par leur prénom. Il a multiplié les visites à Pessamit au cours des derniers mois, y allant même avec ses deux filles, pour démontrer sa volonté de rapprochement.

Après le dîner, une Innue lui offre un tomahawk, une hache traditionnelle autochtone. Le cadeau est symbolique : les autorités de Pessamit suspendent les poursuites judiciaires pour la durée des négociations entourant l’entente de principe avec Québec. Au total, 45 millions de dollars leur seront versés et serviront à la création d’un Fonds de développement social.

Au cours de la visite, Radio-Canada a pu capter une conversation entre le ministre et des membres du conseil de bande. J’espère que vous êtes contents, c’est majeur! , leur dit Ian Lafrenière.

On est contents, mais il y a des choses qui nous dérangent , lui répond une femme. Le ministre lui assure que l’entente signée par leur conseil de bande leur sera transmise. C’est moi qui ne veut pas la partager tout de suite , ajoute-t-il. On comprend de cette conversation que l’enjeu est sensible. La communauté a besoin d’être rassurée sur les gains qu’elle obtiendra.

La rancune ne disparaîtra jamais complètement, pense aussi la cheffe Marielle Vachon. C’est sûr que j’essaye d’avancer pour la communauté, mais le passé, je ne l’oublierai jamais , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran La communauté de Pessamit est située en Haute-Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Véronique Prince

Une entente pour mettre fin à la crise du logement

L’entente permettra aux jeunes de Pessamit d’avoir un meilleur avenir, selon la cheffe Vachon. L’argent va notamment servir à construire des habitations. La communauté d’environ 2000 personnes compte moins de 1000 maisons.

On a une crise du logement. Il faudrait qu’on reloge 300 familles. Il y a encore de la surpopulation ici, avec des familles qui vivent 14, 16 dans les maisons , nous explique Mme Vachon.

Quand on dit Hydro-Québec, il y a des mots qui sortent! On paye l’électricité ici, mais je vous rappelle que les barrages sont sur notre territoire! La communauté a beaucoup de ressentiment. On en parle souvent. On se souvient de tous les ravages qui ont été faits , dit-elle en faisant référence au territoire inondé il y a 70 ans.

La cheffe nous conduit ensuite à la rivière Papinachois, où l'on peut constater le potentiel de développement touristique. Des bâtiments désuets pourraient servir d’auberge et de restaurant, mais la communauté manque d’argent pour les rénover.

Pour le tourisme, le logement ou pour développer la communauté, le conseil de bande pense aussi qu’il faut se réconcilier avec Hydro-Québec et le gouvernement.

« C’est un stress qui est très élevé! »

Sur le chemin du retour, le ministre Ian Lafrenière se confie. Tant que ce n’est pas signé, ce n’est pas signé! Pour être honnête, c’est un stress qui est très élevé. C’est de la pression parce qu’il y a un risque que l’entente tombe. Une négociation comme celle-là, si ça ne fonctionne pas, il y a beaucoup de damage control à faire, parce que les attentes sont tellement montées hautes , admet-il.

Au moment de quitter la communauté, le conseil de bande lui a pourtant envoyé de nombreux signaux positifs. C’est historique! C’est la première fois que le gouvernement s’assoit avec nous et qu’il est aussi présent à Pessamit. Je pense que c’est une belle réalisation. Chapeau pour tout le monde parce que c’est vraiment une première! , a lancé Marielle Vachon au ministre.

Une seule entente a été signée dans le passé avec cette communauté, concernant le barrage de la rivière Toulnoustouc. Chaque année, une compensation lui est versée. Plusieurs autres ententes ont cependant échoué au fil des années.

Mais le ministre Lafrenière tente tout de même de contenir sa joie. Des ententes parfaites, ça n’existe pas. Il y a toujours des chances que ça avorte, mais j’ai aimé leur ouverture , apprécie-t-il. M. Lafrenière se dit convaincu que les effets positifs pour la communauté seront majeurs.