La résilience de l’épinette noire expliquée par son génome

Des épinettes noires, dont celles du secteur de Ragueneau sur la Côte-Nord, sont au cœur d'une avancée scientifique importante alors que des chercheurs de trois universités ont réussi à séquencer entièrement le génome de ce conifère.

Les scientifiques ont séquencé 18 milliards de paires de bases d' ADN pour décoder le génome de l'épinette noire. On parle d'un génome six fois plus long que le génome humain , s'épate l'un des auteurs de l'étude en entrevue à Boréale 138, Jean Bousquet.

Le séquençage, c'est un peu comme tracer une carte routière des gènes et trouver ce qu'ils font , explique le professeur au Département des sciences du bois et de la forêt à l'Université Laval.

On connaît maintenant beaucoup mieux l'épinette noire.

Cette réalisation a permis aux chercheurs d'identifier 35 000 gènes qui sont propres à l'espèce. Les détails ont été publiés dans la revue scientifique G3 Genesm Genomes and Genetics.

Un génome est l'ensemble des gènes qui sont contenus dans les chromosomes d'un organisme.

À partir d'une goutte d' ADN que les scientifiques ont extrait de bourgeons ou d'aiguilles d'épinettes noires, ils obtiennent le profil génomique de chaque individu. L'idée, c'est d'aller identifier des milliers d'arbres, dont certains à Ragueneau, et en sélectionner une trentaine par région , résume le professeur.

Jean Bousquet est professeur à l'Université Laval et fait partie des chercheurs qui ont séquencé le génome de l'épinette noire.

En ciblant les gènes et leurs propriétés, les chercheurs peuvent ainsi sélectionner plus efficacement les épinettes noires qui seront le plus en mesure de s’adapter aux changements climatiques, dans le futur, selon les régions où elles seront plantées à des fins de reboisement.

L'épinette noire est le conifère qui a le plus grand spectre d'adaptation au niveau écologique en Amérique du Nord , affirme M. Bousquet. Le conifère a aussi une très grande distribution sur le continent. Et certains de ses gènes sont reliés à des mécanismes de résistance contre des maladies ou la chaleur.

Sur la Côte-Nord, note Jean Bousquet, le climat est plus sec. Au contraire, on enregistre un climat plus humide en Gaspésie, dit-il. Le professeur indique que des épinettes noires résilientes à la sécheresse et aux hausses de température devront être plantées dans la région.

Le Grand verger à graines d'épinette noire, situé à Ragueneau, cultive des graines destinées au reboisement. Les chercheurs et le ministère de la Forêt et des Ressources naturelles y ont identifié, grâce aux graines, les sujets qui produiront les meilleures semences pour la région.

Au lieu d'attendre de planter 10 000 arbres et d'attendre 40 ans pour les évaluer, ça nous permet de gagner du temps. Ça prend environ 60 ans avant de pousser, une épinette noire , raconte M. Bousquet.

On peut utiliser cette info pour mieux gérer nos forêts.

Le ministère des Forêts et des Ressources naturelles choisira les semences dont le profil génomique apparaît comme le meilleur en fonction du climat de la région afin de produire des plans d'épinette noire destinés au reboisement.

Au Québec, environ 70 millions de plants d'épinette noire sont mis en terre chaque année, dont plus de 10 millions sur la Côte-Nord, selon le chercheur Jean Bousquet.