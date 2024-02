Le président-directeur général (PDG) de Meta, Mark Zuckerberg, a publié sur Instagram une vidéo, filmée à partir d’un casque de réalité mixte Meta Quest 3, dans laquelle il s’en prend à son rival Apple et à son nouvel appareil Vision Pro, lancé aux États-Unis au début février.

Dans la vidéo, il déplore notamment le discours qui attribue à Apple l’innovation de la technologie « passthrough » (transparence), une molette qui permet de passer de la réalité virtuelle à la réalité augmentée. Elle permet plus précisément de voir ce qu’il y a devant soi lorsqu’on porte l’appareil sur les yeux, à l’aide de caméras diffusant un flux vidéo en très haute définition en direct et en latence quasi inexistante.

C’est un héritage du casque Totem de la jeune pousse montréalaise Vrvana, rachetée par la marque à la pomme en 2017 pour des dizaines de millions de dollars.

Ouvrir en mode plein écran Le casque de réalité virtuelle et augmentée Apple Vision Pro a été lancé au début février aux États-Unis. Photo : Getty Images / ANGELA WEISS

Mais le dirigeant de Meta rappelle que le Quest 3, lancé en 2023, est doté de cette même fonctionnalité, et que ses équipes travaillent sur cette technologie depuis une dizaine d’années. C’est à travers celle-ci qu’a été filmée la déclaration de Mark Zuckerberg, devenue virale sur les réseaux sociaux depuis sa publication mardi soir.

Ouvrir en mode plein écran Selon Mark Zuckerberg, le Meta Quest 3 est le « premier casque grand public avec réalité mixte en couleur haute résolution ». Photo : Meta

D’autres entreprises, dont Sony et son récent casque de jeux vidéo PSVR 2, sont également dotées de cette caractéristique.

Mon casque est le meilleur

Mark Zuckerberg montre également du doigt le prix de l’Apple Vision Pro, qu’il juge faramineux. Selon lui, les gens sont tombés dans le piège de croire que l’appareil serait supérieur en raison de cette donnée.

Il avance même être surpris que son appareil est meilleur dans la grande majorité des utilisations qu'en font les gens .

Je pense que le Quest est le meilleur produit, un point c’est tout.

Le Meta Quest 3 coûte 650 $, tandis que l’appareil d’Apple – offert aux États-Unis seulement pour le moment – se détaille à 3500 $US (environ 4700 $CA). Rappelons toutefois que Meta compte également dans son catalogue un appareil plus luxueux, le Meta Quest Pro, qui se détaille pour sa part à 1400 $. À son lancement en octobre 2022, il fallait débourser 2300 $ pour mettre la main sur ce casque.

Ouvrir en mode plein écran Le casque de réalité virtuelle Meta Quest Pro a été lancé le 25 octobre 2022. Photo : Meta

Entre autres avantages, le PDG de Meta souligne que son appareil est plus confortable que celui d’Apple, puisqu’il permet aux utilisateurs et utilisatrices de se déplacer sans qu’un câble de recharge les gêne dans leurs mouvements, contrairement à l’appareil de son concurrent, dont les lunettes sont reliées par un fil à une batterie que l’on porte à la ceinture. Son appareil est également plus léger, soit 120 grammes de moins, et il offre un écran plus lumineux, et un champ de vision plus large que celui d’Apple, toujours d’après lui.

Zuckerberg reconnaît tout de même quelques bons coups de son compétiteur, dont la résolution plus élevée de ses écrans, et la qualité du traçage oculaire, indisponible sur le Meta Quest 3, mais offerte sur le Meta Quest Pro.

Meta, le Microsoft de l’informatique spatiale?

Mark Zuckerberg affirme également qu’il souhaite que ses casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée soient pour Apple ce que Microsoft a été pour l’avènement des ordinateurs personnels.

Autrement dit, il veut que ses appareils incarnent le modèle ouvert, contrairement aux produits d’Apple, montrés du doigt par les spécialistes pour être fermés, voire hermétiques. Apple se réserve beaucoup de contrôle sur ce qui peut être ou non installé sur ses appareils, et ceux-ci sont également difficilement démontables, si on les compare à ceux de Microsoft.

D’après Zuckerberg, pour les PC, c’est le modèle ouvert de Microsoft qui l’a emporté; il compte bien reproduire cet exploit avec sa gamme de Meta Quest.

Rebaptisé Meta fin 2021, le groupe Facebook a investi des dizaines de milliards de dollars pour s’imposer dans les technologies immersives.

Apple n’avait pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaires de Radio-Canada.