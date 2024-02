Du répit pour les personnes autistes et leurs proches

Dès la semaine prochaine, les parents d’adolescents et de jeunes adultes atteints d’un trouble du spectre de l’autisme auront droit à un service de répit de groupe dans la MRC de Rimouski-Neigette.

L’organisme Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) a aménagé un local voisin de ses bureaux administratifs pour accueillir des groupes de quatre à cinq personnes, pendant une période de trois à quatre heures. Il va y en avoir selon les besoins des personnes qui auront complété la demande, le matin, l’après-midi, le soir et la fin de semaine , explique le directeur général, Simon Dufresne.

Les personnes qui n’ont pas de réseau à proximité, les familles monoparentales et celles qui comptent plus d’une personne en situation de handicap seront priorisées lors de la réservation d’une plage de services. Pour le moment, l’organisme vise une clientèle de 16 à 21 ans. On commence par ça, on y va à petits pas. Par la suite, on va étendre à d’autres groupes d’âge , ajoute M. Dufresne.

Plus les personnes autistes vieillissent, elles quittent le réseau scolaire et il y a de moins en moins de services autour d'eux.

Le local a été pensé pour rassurer les personnes autistes , souligne la présidente du conseil d’administration de l’ADEQ, Sylvie Lepage. L’éclairage y est tamisé, les rideaux opaques coupent la lumière extérieure trop vive et des fauteuils moelleux y ont été installés. Il est possible d’y lire dans le calme ou d’interagir avec d’autres personnes par des jeux de société ou des activités dirigées.

Ouvrir en mode plein écran L'aménagement de la pièce a été pensé pour les personnes autistes et les lumières y sont tamisées. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Le service est offert gratuitement grâce à un partenariat avec Appui proches aidants qui contribue financièrement à hauteur de 180 000 $ sur deux ans. Il s’agit d’une première collaboration entre les deux organismes. La démarche s’inscrit dans la volonté de l’Appui de soutenir diverses clientèles. La proche aidance a plus d’un visage , affirme la conseillère en développement régional pour le Bas-Saint-Laurent, Geneviève Deschênes.

Le nouveau service émane d’un besoin du milieu. Selon les données de l’ADEQ, la région compterait 3500 personnes autistes. Le répit est nécessaire pour recharger les batteries, rappelle Bernard Larrivée, de Saint-Octave-de-Mitis. On prend du bon temps, il faut se ressourcer d’une certaine façon parce que c’est [ininterrompu]. Il faut être là pour lui et gérer ses humeurs , affirme le père de Samuel, 36 ans.

Ouvrir en mode plein écran Bernard Larrivée, dont le fils de 36 ans est autiste, salue l'arrivée de ce service de répit. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger