Ottawa a suspendu ses contrats avec la compagnie à l’origine de l’application ArriveCAN

Le gouvernement fédéral a suspendu dès novembre ses contrats avec l’entreprise responsable du développement de l’application ArriveCAN, GC Strategies, a affirmé mercredi le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos.

Cette entreprise, qui ne compterait que deux employés qui travaillent de chez eux, selon les aveux d’un de ses fondateurs, s’est retrouvée au centre d’une tempête médiatique en raison des coûts exorbitants de l’application mobile, qui avait été mise en place au début de la pandémie de COVID-19 pour exercer un contrôle accru aux frontières.

Selon le dernier rapport de la vérificatrice générale du Canada, la facture de l’application ArriveCAN s’élèverait à plus de 59,5 millions de dollars alors que le coût initial prévu était de 80 000 dollars.

Et c’est GC Strategies qui a reçu la part du lion des contrats conclus avec l’Agence des services frontaliers du Canada, soit une somme estimée à 19,1 millions de dollars. « Aucune justification solide pour la sélection de GC Strategies » n’a été fournie, selon la vérificatrice générale Karen Hogan.

Ce que la vérificatrice générale a trouvé est inacceptable [...] Pour plus de prudence, tous les contrats de GC Strategies ont été suspendus depuis novembre 2023 pour permettre aux ministères de faire les recherches appropriées.

On note des constats troublants, non seulement pour GC Strategies, mais aussi pour d'autres [compagnies] qui ont travaillé sur ArriveCAN [dont ] la gestion de l'information a été défaillante , a poursuivi le ministre Duclos.

Selon le rapport de la vérificatrice générale, en plus de GC Strategies, 30 entreprises ont été sous-traitées pour travailler sur ArriveCAN.

Mercredi, le quotidien La Presse a révélé que GC Strategies avait reçu pas moins de 140 contrats totalisant environ 258 millions de dollars depuis 2015.

D’après les données consultées par les journalistes de Radio-Canada, nous sommes en mesure de confirmer qu’au moins 129 contrats fédéraux ont été accordés à GC Strategies depuis 2015, pour une valeur de 239 millions de dollars.

De ce montant, un peu plus de 158 millions proviennent de contrats accordés par l'Agence des services frontaliers du Canada, ce qui représente environ 66 % de la valeur totale des contrats reçus par GC Strategies.

La compagnie a également obtenu des contrats d’une valeur de 21 millions de dollars de la part du Conseil du Trésor, ainsi que des contrats d’une valeur de 17 millions de dollars de la part du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

Au moins 28 des contrats compilés par Radio-Canada ont été accordés de manière non concurrentielle.

Ce n’est pas acceptable de gérer l’argent des contribuables de cette façon-là , a réagi mercredi Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, au micro d'Alec Catsonguay à l'émission Midi Info sur ICI Première.

L’important pour nous c’est de mettre en place des mesures pour que ça n'arrive pas de nouveau et c’est exactement ce que nous avons fait , a-t-il ajouté, rappelant que deux fonctionnaires fédéraux soupçonnés d'avoir mal géré le développement d'ArriveCAN ont été suspendus sans solde et qu’une enquête est toujours en cours.

Pense-t-il qu’il s’agit d’un cas de corruption? M. LeBlanc dit vouloir être prudent avant d’utiliser un terme qui implique une allégation criminelle .

Concernant le recours du gouvernement fédéral à des compagnies externes, il affirme que les règles vont changer.

Si on a la capacité à l’interne, dans la fonction publique fédérale, le recours [automatique] aux agences privées ne m'apparaît pas comme une façon très efficace pour utiliser l’argent des contribuables et nous avons donné des instructions pour réduire massivement ce genre de [pratiques].

Mais pour les conservateurs, le gouvernement ne va pas assez loin; ils réclament l'élargissement de l'enquête sur les contrats octroyés à GC Strategies.