Au tribunal de Brantford, Kaitlyn Braun a été condamnée mercredi matin à une peine de deux ans de prison avec sursis à purger dans la communauté et à trois ans de probation pour avoir simulé des grossesses dans le but de frauder 17 accompagnantes à la naissance.

L'Ontarienne de 25 ans avait plaidé coupable en décembre d'accusations de fraude, d'actions indécentes, d'expression de faux-semblant et de méfait.

La Couronne et la défense demandaient une peine de deux ans de prison avec sursis à purger à domicile.

Le juge Robert Gee, de la Cour de justice de l'Ontario, a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la position commune des deux parties compte tenu de la gravité du crime, mais qu'il a les mains liées par le droit et la jurisprudence.

Requête conjointe des parties

La Couronne et la défense avaient demandé au départ une peine de 37 mois de prison moins le crédit de 9 mois [Braun avait purgé 9 mois en décembre, NDLR ] pour un total de 28 mois d'incarcération, soit deux ans et 4 mois, avant de se raviser à cause d'un détail de procédure.

La loi interdit de soustraire le temps passé en détention préventive lorsque la peine est de 2 ans moins un jour , leur a expliqué le juge Gee après vérifications.

Ouvrir en mode plein écran Le juge Robert Gee écoute Kaitlyn Braun plaider coupable devant la Cour de justice de l'Ontario de Brantford en décembre 2023. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

Le juge explique que les magistrats sont contraints d'accepter les requêtes conjointes des parties à moins que la peine qu'elles proposent ne soit exceptionnellement contraire à l'intérêt public ou qu'elle n'entrave l'administration de la justice.

Je ne suis pas satisfait de votre proposition, mais je n'ai pas le choix de l'accepter , ajoute-t-il parce que la peine suggérée ne reflète pas, selon lui, le risque de récidive que Kaitlyn Braun représente.

Braun avait indiqué, lors de son audience sur la détermination de la peine en janvier, que son séjour en détention lui avait donné l'occasion de réfléchir et qu'elle éprouvait de la honte pour ses actions.

Le juge Gee n'a toutefois nullement mentionné ses remords dans sa sentence. Il n'a retenu que son absence de casier judiciaire, sa santé mentale et son plaidoyer de culpabilité.

Il rappelle que le rapport présentenciel a conclu qu'elle présentait un risque de récidiver dans la communauté.

Ouvrir en mode plein écran Seanna Hayes est l'une des 17 victimes de Kaitlyn Braun ; elle avait accepté que son nom ne soit pas frappé par l'interdit de publication dans cette cause. Photo : Photo soumise par Seanna Tesse

Plusieurs accompagnantes à la naissance avaient déclaré devant le tribunal que cette épreuve leur avait donné le sentiment d'avoir été lésées et méprisées. Le juge Gee leur a donné raison dans son jugement oral.

Ces femmes affichent les séquelles durables de ce qu'elles ont dû endurer, elles ont été escroquées, elles ont perdu confiance en elles, certaines ont même quitté la profession pour entamer une thérapie , dit-il.

Avant de quitter le prétoire, le juge a souhaité bonne chance aux quelques victimes qui avaient assisté en ligne à l'audience.

Ma décision est déplorable et je comprends que vous la trouviez détestable, mais je reconnais les difficultés auxquelles vous faites face , a-t-il conclu.

Conditions assorties à la peine

Braun devra purger sa peine assignée à résidence durant deux ans moins un jour et se soumettre à de strictes conditions de vie.

Elle devra porter un bracelet électronique, ne quitter la maison que les mardis entre midi et 16 h aller à l'épicerie et la pharmacie. Elle devra notifier son superviseur pour tout rendez-vous avec tout professionnel de la santé.

Il lui est formellement interdit d'entrer en contact avec ses 17 victimes ou de se trouver à moins de 100 mètres d'elles.

Ouvrir en mode plein écran Amy Silva est une autre accompagnante à la naissance qui avait été approchée par Kaitlyn Braun. Photo : Photo fournie par Amy Silva

Elle ne doit avoir en sa possession aucun ordinateur pour l'empêcher d'avoir un accès à Internet et elle ne peut en aucun cas télécharger des applications de réseaux sociaux.

Elle doit enfin suivre avec succès une thérapie psychanalytique et une thérapie comportementale dialectique avec un clinicien pour traiter ses problèmes psychologiques et psychiatriques.

Braun sera soumise par la suite aux mêmes conditions durant sa période de probation de trois ans.

La Couronne et la défense avaient soulevé l'état mental précaire de Kaitlyn Braun, qui est atteinte de tendances bipolaires et de trouble de la personnalité limite.

Les dossiers médicaux de la jeune femme identifient en outre des antécédents d'idées suicidaires. Elle a fréquenté près de 200 fois l'hôpital de 2006 à 2023.

Kaitlyn Braun avait été arrêtée en mars 2023 après avoir demandé, de juin 2022 à février 2023, de l'aide à des accompagnantes à la naissance, notamment pour de fausses grossesses.

Les 31 autres accusations auxquelles elle faisait face, y compris pour agression sexuelle, ont été abandonnées lors de sa reconnaissance de culpabilité en décembre.