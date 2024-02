Maison allumette : la Ville de Gatineau ira en appel, annonce France Bélisle

La Ville de Gatineau ira en appel de la décision de la Cour supérieure du Québec rendue la semaine dernière dans le dossier de la maison allumette.

Le tribunal avait donné gain de cause à l’entreprise Gestion NDI Champlain inc. qui demandait l’autorisation de démolir la demeure qui date de 1910.

Nos équipes légales nous confirment qu'il y a, à notre avis, des erreurs de droit, alors je vais m'en tenir là puisque le dossier va suivre un autre processus judiciaire. On va donc en appeler là de la décision sur des motifs de droits , a expliqué mercredi la mairesse de Gatineau, France Bélisle.

Inhabitée depuis 2021, la maison se trouve sur la liste du patrimoine bâti de Gatineau depuis 2008.

Gestion NDI Champlain inc. l’avait acquise en 2020 avec l’intention d’y construire un immeuble d’habitation de 10 étages qui comprendrait 159 unités. L’entreprise demandait depuis plus d’un an à la Ville de Gatineau le droit de procéder à sa démolition.

Dans son jugement, la Cour supérieure estimait que « la construction est dangereuse pour la sécurité des personnes [...] le seul remède utile est sa démolition ». Se basant sur une analyse qui lui avait été présentée, elle estimait que le risque d’effondrement est réel et imminent .

En revanche, le tribunal avait insisté sur l’aspect patrimonial de la maison allumette. À ses yeux, l’utilité de la bâtisse réside dans la conservation et la diffusion de son caractère patrimonial, de ses caractéristiques historiques et sociales témoignant d’une époque significative pour la collectivité actuelle et future.

La Cour supérieure avait ordonné à Gestion NDI Champlain inc. de conserver virtuellement le bâtiment en prenant des photographies numériques 3D des éléments patrimoniaux et [en prélevant] des échantillons d’intérêt identifiés par le Centre de conservation du Québec .

Cette conservation numérique devait être terminée d’ici le 15 avril, soit avant l’éventuelle démolition de la maison.

Avec les informations de Patrick Foucault