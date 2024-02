Le club Optimiste d’Amos prépare la 28e édition de la Magie des Neiges

Le club Optimiste d’Amos est dans les préparatifs de la 28e édition de la Magie des Neiges. La fête hivernale accueillera les familles du 23 au 25 février sur le site de la cathédrale d’Amos.

Comme le veut la tradition, la parade et les feux d’artifice à l’agora naturelle ouvriront les festivités le vendredi soir. Promenades de traîneaux à chevaux et à chiens, balades en motoneiges B-12, bingo, maquillage pour enfants et animations sous le chapiteau sont au programme de la fin de semaine.

Ouvrir en mode plein écran Les glissades géantes constituent l'activité phare de l'événement familial. Photo : Facebook : Magie des neiges

Et en dépit des faibles précipitations de cet hiver, les glissades géantes seront de retour. Les réserves aux dépôts à neige de la Ville d’Amos sont bien suffisantes, assure le président Guillaume Morasse.

Publicité

On a un bon coup de main de la Ville d’Amos pour transporter de la neige avec la machinerie. Je pensais que ça allait être ça notre inquiétude, mais les vétérans de la Magie des neiges m’ont dit qu’il n’y a pas de problème. Il y a de la neige en masse, on n’aura pas besoin de canons à neige , lance-t-il en riant.

Pour la jeunesse et les familles

La Magie des neiges est la principale activité de financement du club Optimiste d’Amos, dont la mission est orientée vers l’aide à la jeunesse.

Le président Guillaume Morasse se souhaite donc une météo favorable, et surtout, beaucoup de sourires durant cette fête qui attire chaque année plus de 5000 personnes.

Le milieu attend cette fête-là chaque année. C’est une grosse fête familiale. On se souhaite de la météo, parce que c’est souvent ce qui fait que les fêtes extérieures sont un succès ou non. Et de l’achalandage. Les familles qui veulent avoir du plaisir, prendre de l’air et voir les sourires sur les visages de leurs enfants, on les attend.

Les laissez-passer, qui se présentent cette année sous la forme de porte-clés au lieu de macarons, peuvent être achetés auprès des membres Optimistes et dans plusieurs autres points de vente.