Des jeunes du secondaire initiés aux métiers du futur

Plus de 400 élèves du secondaire dans la région découvrent des métiers du futur cette semaine. Le Centre de recherche et d'innovation COlab du Collège d'Alma effectue une tournée des écoles afin de proposer un atelier interactif aux jeunes.

L’activité a lieu en marge des Journées de la persévérance scolaire.

Les sciences, la technologie, l’ingénierie, les arts numériques et les mathématiques (STIAM) sont notamment à l’honneur.

Il y a des métiers qui n’existent même pas encore et qui vont exister dans dix ans parce que la technologie évolue chaque année. Ce sont des métiers nouveaux qui vont apparaître et qui seront accessibles à eux , s’enthousiasme la coordonnatrice scientifique et physicienne, Stéphanie Jolicoeur.

Ouvrir en mode plein écran L'atelier présenté par le COlab sert informer les jeunes et à susciter une réflexion. Photo : Avec la gracieuseté du COlab.

Parmi la panoplie de métiers présentés, certains attirent l’attention plus que d’autres. C’est le cas des professions dans le domaine de l’espace, mais aussi des jeux vidéo.

Je crois que les jeux vidéo, c’est peut-être une bonne avenue pour intéresser les jeunes aux métiers liés aux sciences, à la technologie et à l’ingénierie, car ça inclut tout et ils aiment ça.

L’objectif de cette tournée dans les écoles vise aussi à défaire des mythes tenaces, comme celui du parcours scolaire.

Un des mythes qu’on essaie de déconstruire, c’est qu’il ne faut pas nécessairement être un génie en sciences et en mathématiques parce que les compétences en STIAM se développent avec le temps et tout le monde peut les développer , explique Mme Jolicoeur.

Elle souhaite aussi que cette initiative permette d’intéresser les jeunes filles à ces métiers non traditionnels, question d’assurer une meilleure diversité dans l’avenir.