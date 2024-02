Les travailleurs de la mine de charbon Donkin ont eu un « accident relativement serré » l'été dernier. Ils ont passé par un tunnel d'accès à peine 90 minutes avant que plus de trois tonnes de roches ne s'écrasent à travers les structures de support du toit en acier.

Ces informations et des photos en noir et blanc proviennent des courriels internes du ministère du Travail de la Nouvelle-Écosse et sont diffusées dans le cadre d'une demande d'accès à l'information.

Le responsable de la sécurité au travail de la province a qualifié la situation de quasi-accident .

Quand j'ai regardé les photos, j'ai immédiatement pensé à ces mineurs et à leurs familles, et je suis tellement heureux que personne n'ait été blessé ou gravement blessé , dit Scott Nauss, directeur des inspections au ministère du Travail de la Nouvelle-Écosse. Un acte impensable aurait pu se produire si les mineurs avaient emprunté ce chemin particulier lorsque cet événement s'est produit.

Publicité

La province a ordonné l'arrêt des travaux juste après la chute du toit le 15 juillet et l'a levé le 27 décembre.

La mine est depuis inactive le temps que le propriétaire Kameron Coal produise un rapport technique indépendant sur ses plans de sécurité, une exigence de la province pour exploiter la mine après le 29 février.

La ministre du Travail, Jill Balser, rapporte que l'entreprise travaille sur ce rapport, mais qu’il n’a pas encore été soumis. Personne de l’entreprise n’a répondu à une demande de commentaire.

Ouvrir en mode plein écran L'entrée de la mine de charbon Donkin, au Cap-Breton. Photo : CBC

Les documents obtenus montrent que même cinq mois après la dernière chute de toit, les responsables gouvernementaux étaient extrêmement nerveux quant à la possibilité de nouvelles chutes de toit et voulaient que le ministre « soit pleinement informé, avant que la mine ne reprenne ses activités.

Publicité

L’effondrement s’est produit dans une zone où le toit était protégé par une ancienne structure faite de nervures en acier.

Protection de toiture variée

Les documents indiquent qu'une nouvelle méthode consistant à utiliser des câbles attachés à de longs boulons dans le toit est très réussie .

On apprend que le toit de chaque côté de l’effondrement avait été nouvellement boulonné et n’était pas tombé. D'autres zones, protégées de la même manière, sont aussi restées en place.

Une note envoyée au ministre demande de ramener le risque pour les travailleurs à un niveau acceptable .

Nous voudrions voir un plan qui accélérerait le boulonnage du toit de l'ensemble du tunnel (...) avant la reprise de la production , peut-on lire

Ouvrir en mode plein écran Scott Nauss, directeur des inspections au ministère du Travail de la Nouvelle-Écosse, n'a pas voulu dire s'il était nerveux à l'idée de nouvelles chutes de toit, mais il a déclaré que les photos de la chute du toit du 15 juillet étaient très préoccupantes. Photo : Radio-Canada

La mine a connu 32 chutes de toit de plus de trois tonnes depuis le début de la production de Kameron Coal en 2017.

Un incident mineur est survenu une semaine avant l'effondrement important du toit en juillet, dans la même partie du tunnel, mais il a été rapidement nettoyé et l'exploitation avait repris deux jours plus tard.

Reprise de production possible

La province a indiqué que la production pourrait reprendre une fois de plus si l'entreprise met à jour son système d'évaluation des risques et ajoutait des mesures de surveillance du toit du tunnel.

Nous croyons comprendre que la mine souhaite atteindre ces conditions, dans le but de rouvrir , a dit la ministre Jill Balser, le mois dernier.

La ministère a ajouté que la mine est l'un des lieux de travail les plus réglementés et inspectés de la province.

Elle fait fréquemment l'objet d'inspections surprises et depuis son ouverture en 2017, l'opérateur Kameron Coal a reçu 30 avertissements, 40 ordonnances de conformité et 17 sanctions administratives.

Avec les informations de Tom Ayers de CBC