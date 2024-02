La grève des employés de la Société des alcools du Manitoba qui a eu lieu au cours de l'été dernier aurait engendré des pertes de 10 millions de dollars, selon Gerry Sul, le PDG de la société d’État.

Il a fait part de ces estimations mardi, alors qu'il présentait le rapport financier de la Société des alcools du Manitoba pour l’année fiscale 2022-2023.

Le conflit de travail avait également nécessité des dépenses supplémentaires de 1,25 million $ pour l'embauche de travailleurs de remplacement et des besoins d'entreposage supplémentaires.

Le nombre de ventes perdues ne représente toutefois qu'une petite fraction de la situation financière globale de la société d'État qui a enregistré des recettes de près de 1,65 milliard de dollars et un bénéfice record de 740,9 millions de dollars en 2022-23.

Je pense qu'il est plus important de se concentrer sur l'impact que cette grève a eu sur nos employés. Cela a un impact sur leur bien-être financier ou mental.

Le conflit de travail s’est soldé par une entente de quatre ans prévoyant des augmentations de salaire d'environ 12 % ou plus.

Changement des habitudes de consommation

Gerry Sul est sûr que les pertes enregistrées par la Société manitobaine des alcools et des loteries seront épongées par une augmentation des ventes de boissons rafraîchissantes comme les coolers, les seltzers et autres produits prémélangés.

La société enregistre une marge plus élevée lorsqu'elle vend des boissons rafraîchissantes, des boissons gazeuses et autres, ce qui compense la baisse des ventes de bière et de vin , explique-t-il.

Si nous commençons à voir les consommateurs s'éloigner de la bière ou du vin, nous pourrons alors commencer à augmenter notre sélection dans la catégorie des boissons rafraîchissantes. Nous suivons nos ventes pour nous assurer que nous avons les bons produits sur les rayons, ajoute Gerry Sul.

Avec les informations d'Ian Froese