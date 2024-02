La Cour fédérale ordonne un réexamen du projet minier de Benga Mining dans les Rocheuses

Un arrêt de la Cour fédérale a annulé, mardi, une décision d'Ottawa refusant un permis à la mine de charbon à ciel ouvert de la compagnie Benga Mining, dans les Rocheuses albertaines. Cette décision, faisant suite à la demande des Premières Nations Piikani et Stoney Nakoda, oblige le ministère de l’Environnement à réexaminer la question, après avoir consulté ces dernières sur les avantages économiques du projet.

Le tribunal estime que les deux communautés autochtones n'avaient jamais eu l'occasion d'être consultées, comme le leur avait promis la commission fédérale-provinciale chargée d'examiner la demande de la minière.

D’après le juge Richard Southcott, la commission d'examen fédérale-provinciale, qui a examiné la proposition du projet Grassy Mountain Coal, près de Crowsnest Pass, n'a pas tenu les promesses de consultation qu'elle avait faites.

Le juge rappelle que la commission d'examen a remis son rapport au ministre Steven Guilbeault le 17 juin 2021 et que, dans un communiqué de presse publié ce jour-là, elle a promis que les deux Premières Nations concernées seraient à nouveau consultées avant que le ministre ne rende sa décision.

Cependant, environ cinq semaines plus tard, la commission a remis un rapport final au ministre, indiquant que la consultation était terminée.

Ce rapport indique que l'Agence fédérale d'évaluation des incidences considère que le processus de consultation mené jusqu'à présent est raisonnable et correctement mis en œuvre, et que les communautés autochtones concernées ont eu suffisamment l'occasion d'exprimer leurs points de vue et de faire part de leurs préoccupations tout au long du processus , écrit le juge Southcott.

D'après lui, la commission a ainsi privé les Premières Nations Piikani et Stoney Nakoda de l'occasion qui leur avait été promise de présenter des arguments sur les accords relatifs aux conséquences et aux bénéfices qu'elles avaient conclus avec la minière.

À mon avis, la représentation dans le communiqué de presse soutient la position des Premières Nations requérantes selon laquelle elles avaient une attente légitime de recevoir le bénéfice d'une consultation supplémentaire avant que les décisions ne soient prises.

Ottawa doit prendre une nouvelle décision

Une fois que le communiqué de presse a donné lieu à une attente légitime qu'une telle procédure serait suivie, cette procédure était requise par l'obligation d'équité, poursuit le juge. Par conséquent, les requérantes étaient en droit de profiter de l'occasion.

L'arrêt oblige maintenant le ministre Guilbeault à prendre une nouvelle décision à la suite d'une consultation requise.

La société, désormais connue sous le nom de Northback, avait déjà perdu une tentative de révision judiciaire auprès de la Cour d'appel de l'Alberta et s'était vu refuser l'autorisation de porter cette demande devant la Cour suprême.

Ouvrir en mode plein écran Le projet minier se situe dans la région de Crowsnest Pass, dans le sud-ouest de l'Alberta. Photo : Agence d'évaluation d'impact du Canada

La minière n'en démord pas

Cependant, Northback, qui détient des permis d'exploration pour la région, tente toujours de développer sa mine de charbon. Elle a déposé une demande d'autorisation auprès de l'Autorité de régulation de l'énergie de l'Alberta.

Bien que le gouvernement provincial du Parti conservateur uni ait imposé un moratoire sur tout développement du charbon le long des pentes orientales des Rocheuses, Northback maintient que sa demande, qui était déposée sous son ancienne appellation, Benga, devrait lui permettre d'être considérée comme un projet avancé et, à ce titre, d'être exemptée.

Douglas Rae, dont le cabinet a représenté la Première Nation Stoney Nakoda, estime pour sa part que la suite des événements n'était pas claire.

Avec les informations de La Presse canadienne