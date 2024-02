Les syndiqués de l’enseignement collégial acceptent l’entente de principe en éducation

Les membres des syndicats de l’enseignement collégial de la région adoptent l’entente de principe conclue avec Québec pour le renouvellement de leur convention collective.

Les syndiqués du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue ont adopté à 78 % l’entente de principe de la table centrale qui traite des dispositions monétaires. Ils se sont aussi prononcés à 95 % en faveur de l'entente sectorielle portant sur les clauses normatives.

Ouvrir en mode plein écran Félix-Antoine Lafleur, président du CCATNQ-CSN, croit que les résultats sont le fruit d'une mobilisation qu'il qualifie d'historique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Ceux du Centre d’Études collégiales de Chibougamau ont accepté à 93 % l’entente de principe de la table centrale et à 86 % l’entente sectorielle.

Publicité

Pour le président du Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec (CCATNQ-CSN), Félix-Antoine Lafleur, les résultats sont l'aboutissement d'une mobilisation historique de plusieurs mois.

Toute la mobilisation de l'été dernier, les grandes manifestations, les 11 journées de grève à l'automne dernier. Je pense qu'on peut dire pour ces syndicats que c'est l'aboutissement de toute cette mobilisation qui les a amenés à entériner les ententes de principe dans chacun des syndicats , souligne Félix-Antoine Lafleur.

Félix-Antoine Lafleur note par ailleurs le faible taux d'acceptation de l'entente de principe de la table centrale par les enseignants du Cégep.

Ouvrir en mode plein écran L'entrée principale du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue au campus de Rouyn-Noranda. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Avec 78 %, il s'agit d'ailleurs du plus faible taux en région. Ça dénote quand même une certaine insatisfaction par rapport au niveau qui a été consenti [...] Un des enjeux était beaucoup de solidarité. Je pense que les offres qui étaient sur la table ne répondaient peut-être pas tout à fait aux aspirations que les enseignants avaient, en particulier envers leurs confrères et leurs consœurs des autres secteurs. C'est une démonstration encore une fois de la solidarité. Lorsqu'on forme un front commun, on ne regarde pas seulement son propre gain , insiste le responsable syndical.

Il insiste pour dire que le mouvement syndical a permis d'attirer l'attention sur un réseau public qui a besoin de plus d'investissements de la part du gouvernement.

C'est le 20 février que tous les syndicats de la province membre du Front commun auront complété le vote sur l'entente de principe.