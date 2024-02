Augmentation importante de la gonorrhée en Estrie

Chlamydia, gonorrhée, syphilis, hépatites; les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) sont en hausse en Estrie. Et la Direction de santé publique de l'Estrie s'inquiète particulièrement de la recrudescence des cas de gonorrhée.

Si en 2022, on recensait 1963 ITSS dans la région, ce nombre a bondi à 1926 l'année dernière. Toutefois, la directrice de santé publique de l'Estrie, la Dre Isabelle Samson tient à remettre ces données en perspective. Pendant la pandémie, il y a eu un ralentissement d'à peu près toutes les maladies infectieuses sauf la COVID-19 à cause des mesures sanitaires et du ralentissement dans la vie sociale et les bars. On revient à des données prépandémiques.

Depuis, la vie a repris son cours et les infections ont repris également. Probablement qu'on n'a pas mis autant d'effort de sensibilisation. En santé publique, on a décidé de prioriser cette problématique parce qu'il faut en parler plus. Il y a une certaine banalisation. Il faut faire plus d'effort de prévention. C'est ce qui est dans notre plan de match , analyse-t-elle.

Les jeunes sont davantage touchés par la chlamydia note la Dre Samson. Par contre, pour la gonorrhée, ce sont les jeunes oui, mais le groupe d'âge touché va de 15 à 44 ans.

Pas question pour la Santé publique de laisser traîner la situation. On est inquiet à la santé publique. C'est une priorité pour nous d'augmenter notre lutte pour freiner cette hausse des ITSS . C'est pour ça qu'on va regarder l'accessibilité [pour le dépistage]. On est à revoir nos plans , explique Dre Samson.

Entre autres, les infirmières scolaires sont mieux formées pour discuter des ITSS avec les jeunes, des liens avec les cours de sexualité qui sont donnés dans les écoles seront faits et le nombre de cliniques de jeunes sera augmenté et elles seront plus accessibles. Nos services pour les clientèles vulnérables autres que les jeunes seront aussi rehaussées , ajoute la Dre Samson.

Recrudescence de la gonorrhée

Presque absente des radars médicaux il y a quelques années, le nombre d'infections à la gonorrhée fait un important retour. Le nombre de cas est passé de 155 à 241 entre 2018 et 2023.

Ce qui est le plus remarqué, c'est la croissance de la gonorhée depuis quelques années. Notre record historique, c'était en 2019 et là, on vient de le battre en 2023. Quand j'étais médecin de famille, la gonorhée, on en voyait presque plus.

Qu'est-ce que la gonorrhée? La gonorrhée se manifeste par des pertes blanches ou jaunes au niveau des organes génitaux. Les symptômes sont plus présents chez les hommes. Il y a de la douleur quand on urine. Les symptômes sont moins visibles chez la femme, mais les impacts sont plus grands. Souvent, elles ne se rendent pas compte qu'elles ont cette infection. L'inflammation peut causer des tissus cicatriciels qui peuvent amener des grossesses ectopiques, des problèmes de fertilité, des douleurs chroniques, etc. Ça se guérit et ça se traite avec des antibiotiques , explique Dre Samson.