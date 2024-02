L’un des plus célèbres délateurs de l'histoire du Québec, l’ex-Hells Angels Stéphane « Godasse » Gagné, a obtenu une libération conditionnelle totale le mois dernier après avoir purgé plus de 25 ans de prison pour le meurtre d'une gardienne de prison et la tentative de meurtre d'un autre agent des services correctionnels.

Outre ces crimes, Stéphane Gagné est surtout connu comme étant celui dont les aveux et les témoignages ont conduit à la condamnation de l'ex-chef des Hells Angels, Maurice Mom Boucher, qui est mort en prison d’un cancer, en juillet 2022.

Stéphane Gagné, qui faisait l’objet d’importantes mesures de protection à l’intérieur des murs de la prison, était en semi-liberté depuis 2023.

Selon la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, qui fait état des progrès accomplis par Gagné, ce dernier serait bien engagé sur le chemin de la réhabilitation.

Il vit aujourd'hui sous une autre identité. Même le nom de la prison où il était incarcéré ne peut être publiquement divulgué.

Connu sous le sobriquet de Godasse dans le groupe de motards des Hells Angels, Stéphane Gagné avait été arrêté le 5 décembre 1997, en même temps que plusieurs autres motards, dont Steve Boies, à qui Gagné avait demandé de l’aide pour faire disparaître des preuves après le meurtre d’un gardien de prison.

Voyant que Boies avait décidé de se mettre à table en échange d’un statut de délateur, Stéphane Gagné, sentant la soupe chaude, avait décidé de faire de même. Il avait en effet juré à Maurice Boucher qu’il n’avait jamais parlé de ce meurtre à personne.

Après avoir conclu un marché avec le ministère public, Gagné a plaidé coupable à une accusation pour le meurtre de la gardienne de prison Diane Lavigne, ainsi qu’à une tentative de meurtre sur Robert Corriveau, qui accompagnait le gardien de prison Pierre Rondeau, abattu dans un fourgon cellulaire, quelques mois après Mme Lavigne.

En échange de la protection des autorités carcérales, il devait purger une peine de 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle.

Le témoignage et les aveux de Godasse Gagné auront été le tournant que les policiers attendaient depuis des années pour mettre la main au collet de Maurice Mom Boucher et éventuellement mettre un terme à la guerre meurtrière que se sont livrés les Hells Angels et les Rock Machines de 1994 à 2002, au Québec.

Cette guerre a fait 150 morts et 9 disparus, sans compter 181 tentatives de meurtre et 84 incendies criminels.

Avec les informations d'Isabelle Richer