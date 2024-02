C'est la montée du Parti québécois (PQ) dans les intentions de vote qui motive Denis Coderre à songer sérieusement à se porter candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ), a expliqué l'ex-maire de Montréal mercredi lors d'une visite à l'Assemblée nationale.

La raison pour laquelle je réfléchis à revenir, c'est à cause de ça , a-t-il confié en mêlée de presse dans le foyer du parlement, après avoir assisté à la période des questions dans les tribunes réservées au public.

M. Coderre s'inquiète particulièrement du fait que le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, s'est engagé, s'il est élu premier ministre en 2026, à déposer un projet de loi dans le but de tenir un référendum sur l'indépendance du Québec.

Ça veut dire que, pour la prochaine élection, ça va [se jouer sur] l'axe fédéraliste-séparatiste, c'est clair , a-t-il prédit. Or, le PLQ est, selon lui, le seul parti fédéraliste au Québec .

Même si le ministre Jean-François Roberge a déclaré jeudi dernier qu'il se rangerait dans le camp du « non » advenant la tenue d'un référendum, M. Coderre doute que tous les élus caquistes pensent la même chose. J'ai hâte d'entendre Bernard Drainville dire qu'il va protéger le Québec dans le Canada , a-t-il lâché, mercredi.

Ouvrir en mode plein écran La première mêlée de presse de Denis Coderre à l'Assemblée nationale a été fort courue. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

L’ex-maire de Montréal, qui a aussi été ministre dans les gouvernements de Jean Chrétien et de Paul Martin au tournant des années 2000, a annoncé mercredi le lancement d’un mouvement baptisé Non merci , inspiré de la fameuse campagne Non merci… ça se dit bien lancée par Ottawa pendant la campagne référendaire de 1980.

Avec Coderre, le « oui » gagnera des appuis, prédit QS

En point de presse mercredi matin, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a accusé Denis Coderre de mener une campagne de peur contre le projet indépendantiste, se disant par ailleurs surpris que l'argumentaire fédéraliste soit à ce point figé dans les années 70 et 80.

On va surveiller ça attentivement , a-t-il dit, d’autant que M. Coderre, selon lui, sera probablement le prochain chef du PLQ , ce qui ferait de lui le chef du camp du "non" avec François Legault advenant le déclenchement d’un troisième référendum après les élections de 2026.

Bon joueur, M. St-Pierre Plamondon est néanmoins venu saluer le principal intéressé, mercredi, dans le foyer de du parlement, lui souhaitant la bienvenue à l'Assemblée nationale et la meilleure des chances pour la course à la chefferie qui s'annonce.

0:32 Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon est venu saluer Denis Coderre, mercredi, dans le foyer de l'Assemblée nationale. Photo : La Presse canadienne / Patrice Bergeron

Québec solidaire (QS), qui a lancé récemment une campagne de publicité baptisée « Nouveau Québec », a dit croire pour sa part que le lancement du mouvement de M. Coderre pourrait paradoxalement bénéficier aux souverainistes.

Je pense que chaque fois qu'on fait lever ce débat-là au Québec, c'est le "oui" qui gagne des appuis, a souligné QS. Alors, tant mieux, tant mieux s'il se lance dans la mêlée.

Le leader parlementaire libéral Monsef Derraji, de son côté, n’a pas voulu se prononcer sur les propos de Denis Coderre, mercredi, rappelant qu'en tant qu'officier, il n'avait pas le droit de s'ingérer dans la future course à la chefferie du PLQ .

Je le laisse mener sa plateforme. Je le laisse mener sa campagne. Je le laisse poursuivre sa réflexion.

M. Coderre n'avait pas été invité à assister au caucus libéral de mercredi. Il a toutefois fait savoir que des députés du parti étaient venus le saluer à son arrivée à l'Assemblée nationale.

Aucun élu ne se trouvait aux côtés de M. Coderre, mercredi. Interrogé sur le sujet, ce dernier a expliqué ne pas [avoir] demandé d'appui à personne , du moins pour le moment.

Avant de partir à la recherche de soutiens, M. Coderre devra, dit-il, décider si oui ou non il se porte officiellement candidat à la direction du PLQ , une question sur laquelle il statuera à l'issue d'un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle qui doit le mener au Portugal et en Espagne au mois de mai.

