Les ours polaires mal adaptés à une vie sans banquise, d’après une nouvelle étude

Malgré les espoirs de plusieurs communautés dans l’arctique, il est peu probable que les ours polaires soient capables de s’adapter à une baisse du couvert de glace, car ils ne peuvent s’alimenter suffisamment sur la terre ferme, selon une nouvelle étude publiée mardi dans la revue Nature.

Un groupe de scientifiques américains et canadiens en sont arrivés à cette conclusion en suivant une vingtaine d’ours polaires dans leur recherche de nourriture dans l’ouest de la baie d’Hudson, au Manitoba.

Ils ont remarqué que durant l’été, certains ours tentent de s’alimenter en cherchant des œufs d’oiseaux, des baies, des caribous ou des carcasses d’animaux sur le bord des plages.

Ces ours qui mangeaient sur la terre ferme ont perdu sensiblement le même poids que ceux qui préféraient se reposer pour conserver leur énergie. [...] Les deux perdent environ un kilogramme par jour, ce qui est énorme pour ces ours qui restent sur la terre durant environ 130 jours durant l’été , explique le chercheur au Centre scientifique de l’Alaska et cosignataire de cette étude, Anthony Pagano.

Des colliers émetteurs munis de caméras ont permis aux scientifiques de comprendre les habitudes alimentaires des ours en été.

Ces données démontrent à quel point les ours polaires sont dépendants de la chasse aux phoques, riches en gras, pour être en bonne santé.

Ils ont toutefois besoin de la banquise pour être en mesure de trouver leurs proies.

Les étés qui se prolongent et la baisse du couvert de glace dans les régions nordiques du pays augmentent donc considérablement le risque de famine chez ces ours, qui auraient de plus en plus de mal à s’alimenter. La sous-alimentation serait par ailleurs aussi responsable d’une baisse des capacités reproductive chez les femelles.

Le phénomène risque donc de s’accélérer dans le futur, selon les chercheurs, au rythme de la perte du couvert de glace chaque année, en raison de l’accélération des changements climatiques.

Les ours peuvent perdre un kilo de masse corporelle par jours lorsqu'ils n'ont pas accès à la banquise pour y chasser les phoques.

Le groupe d’étude compte maintenant évaluer dans quelle période de temps l’impact sur les ours se fera le plus sentir, selon les prévisions de glace.

Craintes au Nunavik

Cette réalité, soulignée par les chercheurs, se fait de plus en plus sentir au Nunavik, du côté est de la baie d’Hudson et de la baie d’Ungava.

Cette année dans cette région, le couvert de glace en mer s’est formé beaucoup plus tard que prévu. Les observateurs inuit y voient un signe direct des changements climatiques.

Ce n’est plus comme avant. On a des printemps hâtifs, des hivers tardifs, des étés sont plus chauds chaque année. C’est quelque chose qu’on a jamais vu de notre vie. [...] C’est très inquiétant pour les Inuit , explique Tommy Palliser, le directeur du Comité régional de la faune marine du Nunavik.

L'ours polaire utilise le couvert de glace pour chasser les phoques. (Photo d'archives)

Ce dernier souligne par ailleurs que la perte du couvert de glace a déjà des répercussions sur les ours polaires, qui auraient parfois du mal à s’alimenter.

Tommy Palliser craint que dans les ours s’approchent de plus en plus des villages en quête de nourriture, comme c’était le cas pour la première fois à Kuujjuaq en janvier dernier.

C’est un enjeu de sécurité, quand ils viennent dans ta communauté, ils n’ont pas peur. Ils ont faim. C’est un gros changement, ils avaient l’habitude de chasser sur la glace en novembre, maintenant la glace se forme en décembre ou janvier , ajoute-t-il.

Le Nunavik se trouve au sud de l’aire de répartition de l’ours polaire, et serait donc davantage touché que les populations d’ours plus au nord.