L’achalandage sur l’A-20 justifierait une seconde chaussée sur certains tronçons

Élargir certaines portions de l'autoroute 20 entre Rimouski et Mont-Joli pourrait être justifié en raison de leur achalandage, selon les données du ministère des Transports (MTQ).

Ce dernier confirme que selon les normes établies, un débit journalier moyen annuel (DJMA) supérieur à 10 000 véhicules doit être enregistré afin de considérer l’ajout d’une 2e chaussée sur une artère. Il appert que ce seuil est atteint sur quelques tronçons de l'autoroute 20 entre Rimouski et Mont-Joli.

Entre la rue de Lausanne et la route 232 (montée Sainte-Odile) – qui est aussi le secteur le plus achalandé du tronçon – environ 11 400 véhicules circulent quotidiennement. En été, on compte 12 300 usagers de la route dans ce secteur, qui a été le théâtre d'un autre accident mortel, mercredi matin.

Ouvrir en mode plein écran L'accident, qui a causé la mort d'un homme de 40 ans, impliquait trois véhicules. Selon la SQ, une collision frontale avec un poids lourd serait survenue peu avant 8 h mercredi matin. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Plus à l'est, soit de la montée Sainte-Odile à la montée Industrielle-et-Commerciale, le débit journalier moyen annuel observé par le MTQ s'élève à 10 200, et monte à 11 000 pendant la période estivale comprise entre juin et septembre.

Cela dit, le seuil des 10 000 véhicules par jour n'est pas atteint partout entre Rimouski et Mont-Joli. Ce débit atteint 8900 entre Pointe-au-Père et Sainte-Luce, et 8100 entre Sainte-Luce et Mont-Joli. D'autres secteurs sont tout près du 10 000, comme entre la montée Industrielle-et-Commerciale et Pointe-au-Père (9600 véhicules par jour en moyenne, 10 400 en été) ainsi qu'entre Bic et Sacré-Cœur (9300 véhicules par jour et 12 900 en été).

Mais l'ajout d'une seconde chaussée ne dépend pas uniquement du débit, prévient le porte-parole régional pour le ministère des Transports, Jean-Philippe Langlais. D'autres facteurs, tels que le niveau de service et la nature des accidents recensés , doivent être pris en compte et faire l'objet d’analyses plus poussées .

À ce titre, le MTQ indique que la majorité des 1203 accidents survenus entre 2004 et 2022 sur le tronçon étaient dus à des facteurs humains.

D'autres considérations plus techniques doivent également être prises en compte pour l'aménagement d'une autoroute à quatre voies.

La largeur des voies doit être de 3,7 m et celle de l’accotement extérieur de 3 m. L’accotement intérieur a une largeur minimale de 1,3 m. Pour des raisons de sécurité, l’élargissement à quatre voies d’une route doit être réalisé à chaussées séparées , décrit Jean-Philippe Langlais.

Une seconde phase réclamée, mais écartée

Au début du mois, une pétition demandant l'élargissement de l'artère ayant récolté plus de 10 000 signatures a été déposée par le député Pascal Bérubé à l'Assemblée nationale. Son préambule faisait justement mention du DJMA qui, selon lui, justifierait amplement l'élargissement de l'autoroute 20, considérant que d'autres artères à quatre voies, comme l'autoroute 85 et la route 175, qui compte quatre voies divisées entre Québec et le Saguenay, voient passer moins de véhicules quotidiennement.

Le gouvernement a 30 jours à partir du dépôt d'une pétition à l'Assemblée nationale pour y répondre par écrit.

Radio-Canada rappelait le mois dernier qu'au moment de la construction de l'autoroute 20 à Rimouski, Québec prévoyait que l'ajout d'une seconde chaussée pourrait être effectué dans une seconde phase. L'emprise ainsi que les viaducs pourraient donc accueillir deux voies supplémentaires.

Ouvrir en mode plein écran La construction de l'autoroute 20 entre Rimouski et Mont-Joli s'est échelonnée de la fin des années 80 à 2008. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Malgré la pression populaire, les plans du MTQ de l'époque et les accidents routiers qui suscitent chaque fois l'émoi, Québec a fermé la porte deux fois plutôt qu'une à un élargissement de l'autoroute 20 entre Rimouski et Mont-Joli. La ministre des Transports a affirmé qu'aucun coroner ne l'a recommandé, et son cabinet a réitéré que les données ne justifiaient pas pour le moment de tels travaux d'amélioration.

Le ministère des Transports assure dans l'intervalle que le tronçon le plus à l'est de l'autoroute 20 est sécuritaire, bien plus qu'une route nationale ou régionale, comme la route 132. En revanche, les autoroutes à deux voies contigües, comme l'autoroute 20 entre Rimouski et Mont-Joli, présentent dans leur globalité un taux de collisions mortelles et graves supérieur aux autoroutes normales avec chaussées séparées , ajoute Jean-Philippe Langlais du MTQ .