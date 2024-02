En IA, l’intérêt public doit primer sur les profits, selon l’ONU

Le plus haut responsable technologique des Nations unies (ONU), Amandeep Gill, craint que les intérêts des entreprises ne sapent les efforts visant à maîtriser l'intelligence artificielle (IA). Il a fait cette déclaration alors que s'ouvre une conférence internationale de trois jours à Montréal qui aborde ces enjeux.

Les pays pourraient ressentir des pressions pour répondre aux demandes des entreprises en faveur d'une plus grande marge de manœuvre, plutôt que de freiner les excès de l'industrie, d’après ce qu’a déclaré Amandeep Gill en entrevue.

Franchement, je suis assez inquiet.

Les droits de la personne et les valeurs démocratiques sont en jeu, selon M. Gill, l'envoyé spécial du Secrétaire général pour les technologies.

Des équipes de recherche et des dirigeants politiques ont émis des préoccupations sur l'IA, allant des ensembles de données subjectifs et de l'aggravation des inégalités mondiales aux menaces existentielles liées aux cyberattaques de grande envergure et aux armes biologiques développées par l'IA.

Yoshua Bengio, pionnier de l'intelligence artificielle et fondateur de l'institut québécois Mila, a tiré la sonnette d'alarme sur des dangers immédiats tels que la contrefaçon d'êtres humains à l'aide de robots pilotés par l'IA.

Ouvrir en mode plein écran Yoshua Bengio, fondateur de l’Institut québécois d’intelligence artificielle (Mila). Photo : Radio-Canada / Mathieu Arsenault

Réunion à Montréal pour aborder ces enjeux

Des universitaires, des dirigeants d'entreprise et des personnalités politiques sont à Montréal pour le rassemblement de trois jours organisé par Mila. La consolidation du pouvoir, les préjugés et la vie privée sont trois de ses thèmes centraux.

Comme il y a potentiellement une plus grande concentration de richesse et de pouvoir technologique dans quelques entreprises, cela a des implications sur l'équité sociale, sur notre contrat social , a précisé M. Gill.

Ouvrir en mode plein écran Amandeep Gill est le plus haut responsable technologique de l'ONU. Photo : ONU

La volonté de prendre une longueur d'avance dans la course technologique mondiale pourrait entrer en conflit avec la nécessité de réduire les risques liés aux progrès rapides de l'IA par le biais de lois et de réglementations, selon lui. Il a également souligné que les oligopoles ou la concentration de l'IA dans une poignée de pays désavantageraient les petites entreprises et les pays en développement.

Publicité

Une polarisation accrue au sein et entre les États est un autre résultat possible des dérapages de l'IA.

Si l'IA est exploitée à des fins d'hypertrucages, de mésinformation et de désinformation à grande échelle, cela pourrait saper la légitimité des processus politiques dans notre société , a-t-il ajouté.

Les préjugés de l'IA

Les préjugés inhérents constituent également un problème récurrent dans le secteur, car les algorithmes qui s'appuient sur des quantités de données amplifient parfois les préjugés existants plutôt que de les éliminer. Cela pourrait se perpétuer et même pire, a-t-il indiqué. Qu'il s'agisse de décisions prises en matière de logement, de libération conditionnelle, de système judiciaire ou d'attribution de prestations sociales.

M. Gill affirme que les résultats discriminatoires ne se limitent pas au niveau national, ajoutant que les informations introduites dans les modèles d'apprentissage automatique proviennent en grande partie d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale.

Cela signifie qu'une grande majorité des cultures, langues et contextes du monde ne sont pas correctement reflétés dans ces ensembles de données , souligne-t-il.

Publicité

Parallèlement, le pouvoir de suivre l'activité des internautes en ligne et sur les réseaux sociaux risque de déboucher sur des violations du droit à la vie privée.

Malgré l'urgence de contrôler l'IA de pointe, les Nations unies doivent adopter une approche modeste , croit M. Gill, pour établir des règles, afin d'encourager le plus grand nombre d'États possible à y adhérer.

En janvier, un organe consultatif de l' ONU a publié un rapport préliminaire exposant les principes directeurs d'un cadre sur la gouvernance de l'IA, soulignant qu'aucun pays ne doit être laissé pour compte , alors que le rythme de l'innovation approche de la vitesse de la lumière.

Un projet de loi à l'étude au Canada

Au Canada, le gouvernement fédéral a présenté un projet de loi plaçant des garde-fous autour de l'utilisation de l'IA en juin 2022, mais elle traîne au stade du comité depuis près de dix mois.

Des leaders de grandes entreprises technologiques ont déclaré la semaine dernière que la Loi sur l'intelligence artificielle et les données était actuellement trop vague, arguant qu'elle ne parvenait pas à faire la distinction entre les systèmes d'IA à haut et faible risque.

Le parti libéral a indiqué qu'il modifierait la loi pour présenter de nouvelles règles, notamment en exigeant que les entreprises responsables des systèmes d'IA générative – le moteur algorithmique derrière les agents conversationnels tels que ChatGPT d'OpenAI, qui peut fournir n'importe quoi, des problèmes de mathématiques aux conseils de mariage – à prendre des mesures pour garantir que leur contenu soit identifiable comme étant créé par l'IA.

Le projet de loi vise toujours une approche plus générale et fondée sur des principes en matière de gouvernance de l'IA, qui permet une certaine agilité dans un contexte d'évolution constante de la technologie.

Ottawa a souligné que la loi connue sous le nom de projet de loi C-27 entrerait en vigueur au plus tôt en 2025.