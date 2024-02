Toronto remplace des conduites d’aqueducs qui datent de 1878

La Ville de Toronto a entamé des travaux sur la rue King Ouest entre les rues Dufferin et Shaw pour remplacer des conduites d'aqueduc vieilles de 146 ans.

Le projet, qui comprend également le remplacement des rails de tramway, s’étalera sur une période de 11 mois et prendra fin en décembre.

Ça fait longtemps que ce remplacement aurait dû être fait , a déclaré la conseillère Ausma Malik du quartier Spadina-Fort York, lors d'un webinaire de la Ville.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Le réseau d'aqueduc torontois 15 % des conduites d'aqueduc de la Ville Reine ont plus de 100 ans.

Environ 9 % des conduites ont entre 80 et 100 ans

L'âge moyen des conduites d'aqueduc de la Ville est de 61 ans.

Toronto compte 6100 kilomètres de conduites d'aqueducs

La Ville remplace chaque année entre 35 à 40 kilomètres de conduites d'aqueducs, explique le directeur des services d'ingénierie et de construction de la Ville de Toronto, Mobushar Pannu. Les services municipaux procèdent également à la réhabilitation d’environ 100 kilomètres de tuyaux chaque année.

Nous avons un plan agressif et un investissement de 1,9 $ milliard sur 10 ans pour remplacer et mettre à jour nos tuyaux et infrastructures vieillissantes.

Les nouvelles conduites auront une durée de vie de 75 ans.

Ouvrir en mode plein écran L'installation d'un conduit d'eau en 1905 sur la rue Dupont au nord de la rue King. Photo : city of toronto archives / Arthur F. Rust

Des tramways déviés et des résidents frustrés

Les trajets de tramway 504 et 508 sont déviés de la rue King vers la rue Queen entre l'avenue Roncesvalles et la rue Shaw. Un autobus assure toutefois le service sur la rue King entre la rue Queen et la rue Shaw. Les trajets de tramway à l’est de la rue Shaw ne sont pas touchés par les travaux.

Ils auraient dû faire tous les projets en même temps, les gens du quartier en ont marre des perturbations à répétition aux transports en commun , affirme Damien Williams, un résident du secteur.

Ouvrir en mode plein écran Le parcours 504 du réseau de tramway de Toronto fait habituellement le trajet entre les extrémités est et ouest de la rue King. Photo : Radio-Canada / Charley Dutil

Les trajets de tram sur la rue King entre l’avenue Roncesvalles et la rue Dufferin avaient été interrompus pour une période d’approximativement deux ans pour des travaux. Les trajets réguliers avaient repris en mars 2023.

Il y aura également au cours des travaux plusieurs interruptions de circulation sur le tronçon; l’intersection des rues King et Dufferin sera d’ailleurs fermée complètement à la circulation en juin et en juillet.

C’est épouvantable!

Mobushar Pannu concède que les travaux peuvent causer des inconvénients, mais il affirme qu’ils sont nécessaires pour éviter des bris de conduites qui pourraient avoir pour résultat des inondations et des fermetures routières plus importantes.

D'autres travaux de remplacement de conduites d'eau sont planifiés sur la rue King pour 2025. Les tronçons entre l'avenue Close et la rue Dufferin ainsi que les rues Shaw et Bathurst seront tous deux fermés. La Ville estime que les travaux se termineront en 2026.

Ouvrir en mode plein écran Les voies de droite sur la rue King entre les rues Shaw et Dufferin sont maintenant fermées à la circulation. Photo : Radio-Canada / Charley Dutil

Un réseau d'aqueduc délicat

Environ 1100 fuites touchent le réseau d'aqueducs torontois chaque année, selon la Ville. La plupart surviennent dans les quartiers d’Etobicoke, de North York et de Scarborough en raison du type de sol. Le froid hivernal augmente le risque de fissure et les conduites installées dans les années 1950 et 1960 sont plus propices à des bris.

La plupart des fuites sont résolues en moins de 24 h, selon M. Pannu. L’organisme responsable des eaux de la Ville a une équipe dédiée aux bris de conduites d'aqueducs. Certaines fissures peuvent forcer la fermeture d’artère importante de la ville pour plusieurs jours, comme fut le cas à l’intersection de la rue King et de l’avenue University en janvier 2023.

Ouvrir en mode plein écran Le bris d'une conduite d'eau a forcé la fermeture d'une des artères les plus importantes de la Ville Reine en janvier 2023. Photo : Radio-Canada / Caleb Isaac

Le vieillissement de nos infrastructures les rend plus délicates. Les risques de fissures et de situation d’urgence augmentent et c'est le cas pour toutes nos infrastructures , affirme le professeur d’urbanisme à l’Université de Toronto, Matti Siemiatycki.

Contrairement à d'autres projets d'infrastructures torontois, le réseau d'aqueduc est financé par le tarif d’eau. Il n'est donc pas touché par les troubles budgétaires de la capitale ontarienne, explique M. Siemiatycki.