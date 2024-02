La Municipalité des Îles pourrait compter un conseiller de plus

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine propose la création d'un septième district électoral municipal.

La Municipalité répond ainsi aux exigences de la Commission de la représentation électorale qui demandait que soit revue la division des districts électoraux héritée de la fusion des villages en 2002.

Les districts de L'Étang-du-Nord et Fatima comptent maintenant trop d'électeurs selon les normes fixées par la Commission tandis que celui de Grande-Entrée en compte trop peu.

La Commission de représentation électorale (CRE) oblige les municipalités du Québec à revoir régulièrement les découpages des districts électoraux pour que les districts d’une même municipalité respectent deux critères : Avoir approximativement le même nombre d’électeurs inscrits par district (avec un écart permis de plus ou moins 25 % de la moyenne d’électeur pour chacun des districts).

Représenter des communautés naturelles établies en fonction de critères géographiques, démographiques et socio-économiques.

Le dossier a été repoussé à de nombreuses reprises par les élus des différents conseils. La Commission a en effet déposé une première demande de révision en 2006. On était rendu au bout des excuses qui nous permettaient d’avoir une dérogation , admet le maire des Îles-de-la-Madeleine.

La Municipalité n’avait donc plus le choix. Les élus devaient déposer une proposition d’ici 2025 sans quoi la Commission menaçait d’imposer un redécoupage de la carte électorale municipale.

Un groupe de discussions a été créé cet automne et les élus ont analysé différents scénarios avant la proposition présentée aux citoyens, mardi.

Afin d’obtenir une répartition plus uniforme du nombre d’électeurs entre les districts tout en ayant des regroupements cohérents sur le plan économique et social, le conseil municipal propose d’ajouter un nouveau district sur l’île centrale de l’archipel.

Les limites du district de Cap-aux-Meules seraient inchangées, mais le reste de l'île serait divisé en trois districts et non en deux comme c'est le cas actuellement.

Les limites des districts de L’Île-du-Havre-Aubert et de Havre-aux-Maisons resteraient les mêmes.

Un district d'exception

Parallèlement, le conseil compte demander une dérogation pour le maintien du district de Grande-Entrée en raison de sa particularité géographique.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, rappelle que le district est situé à l’extrémité de l’archipel et que la municipalité de Grosse-Île sépare le district du reste de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine.

On est persuadé qu'on peut demander une dérogation, une exception finalement pour le district de Grande-Entrée et de laisser ce district tel quel, même si on a juste 448 électeurs et qu’on est bien en dessous du nombre visé par la moyenne parce qu’on a le deuxième critère qui est la cohérence géographique ’ explique le maire. Il ajoute que des précédents semblables existent déjà ailleurs au Québec.

Ouvrir en mode plein écran Le maire Antonin Valiquette croit que la Commission se montrera favorable à la demande de la Municipalité concernant le statut du district de Grande-Entrée. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Ainsi, selon la proposition, le conseil compterait désormais un conseiller de plus au lendemain des prochaines élections municipales.

Le projet de règlement sera présenté à la séance du conseil municipal le 12 mars prochain.

La date limite pour déposer une proposition à la Commission de représentation électorale est le 1er juin.