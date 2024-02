Il y a 25 ans, Pierre Panetta démarrait le « projet d’une vie » : la création d’un centre d'entraînement de boxe pour jeunes défavorisés à Thunder Bay.

À l’époque, il souhaitait avant tout soutenir ceux qui n'avaient pas les moyens de pratiquer ce sport.

Je suis venu au monde, ici, pour ça. Je sais bien que c’est pour les jeunes. Je savais pas au début, mais je le sais maintenant!

Beaucoup d'adolescents avec qui j’ai grandi s’attiraient des ennuis , témoigne Kurtis Thompson qui a commencé à fréquenter l’établissement il y a une vingtaine d’années.

Pierre Panetta qui se décrit comme « le p'tit vieux qui donne des cours de boxe » croit que son centre d'entraînement fait une réelle différence dans la vie des jeunes.

L’Underground Gym lui aura permis de rester bien occupé au sein d’un quartier qu’il qualifie de rude et de difficile .

J’allais boxer là-bas. Pierre est un homme très bon, un bon modèle qui est gentil avec tout le monde.

Depuis, le Underground Gym s’est transformé et accueille aussi les enfants qui ont de petits problèmes dans la vie , dit M. Panetta.

Il leur offre un sanctuaire pour se réunir, suivre des cours de musique, recevoir un repas ou se faire couper les cheveux.

Il y a des soirs qu’on a une centaine d’enfants!

Et il confirme que le lieu permet toujours aux adolescents de se tenir à l’écart des ennuis.

La grande majorité des jeunes qui sont passés par le centre sont des Autochtones, confirme M. Panetta.

Depuis le début, 9 sur 10 [sont des Autochtones] parce que c’est eux les plus pauvres, c’est eux qui n’ont pas la chance.

Et s’il en a vu beaucoup partir trop jeunes, comme il raconte avec émotion, à cause de surdoses ou de suicides, il s’empresse d’évoquer les autres qui se sont épanouis, qui ont regagné leur confiance, qui ont retrouvé leur dignité et trouvé leur voie.

Zander Mattinas et Christian Mattinas Sutherland incarnent cette réussite. Ils s’entraînent depuis plusieurs années et espèrent se qualifier pour les championnats nationaux de boxe en 2025.

Ici, il n’y a que de l’amour. Tout le monde peut être soi-même. C’est un endroit magnifique.

Ça change une vie [...] ça développe des habiletés en communication et en discipline , avance Christian qui se sent encadré.

Une grande famille

C’est comme une famille ici [et] tous ensemble, on aide celui qui a des problèmes , soutient Pierre Panetta.

Et cette famille ne cesse de grandir. Kurtis Thompson, 20 ans plus tard, y vient maintenant accompagné de ses enfants, âgés de 10, 11 et 12 ans.

Mes enfants adorent y aller pour passer du temps avec leurs amis , s’exclame-t-il.

Pierre Panetta compte sur la générosité de la communauté pour garder son établissement ouvert et prêt à accueillir les jeunes boxeurs.

Lorsqu'il parle de famille, M. Panetta inclut la communauté, car il doit aux citoyens et aux entreprises de Thunder Bay une part importante du succès de son centre.

À preuve : les 90 000 $ en dons recueillis en 3 jours pour l'achat de son nouvel immeuble, rue Victoria, alors qu’un incendie avait forcé la fermeture du gymnase, rue Simpson, en 2019.

Je ne pourrai jamais arrêter!

Pierre Panetta précise qu’il ne changerait rien au passé et qu’il compte continuer jusqu’à sa mort.

Par contre, il demeure réaliste. Maintenant, j’ai presque 74 ans, je suis fatigué, très, très fatigué , reconnaît-il avec un brin d’humour.

Il souhaite donc retourner au cœur de la mission du Underground Gym et travailler seulement avec les enfants .

Les autres, s’ils frappent à ma porte, je les aide. Mais, autrement, je ne vais pas les chercher.

L’avenir semble assuré. M. Panetta vient de certifier des entraîneurs dans une réserve du Nord afin de calquer le modèle de son centre. Ça commence à Bearskin Lake et d’autres veulent voir si c’est possible de faire la même chose pour eux .

Les deux jeunes boxeurs, Zander et Christian, parlent fièrement de leur nouvelle certification en tant qu'entraîneurs.

Quant à Kurtis Thompson, il redonne, bénévolement, à l’homme et au centre qui lui ont tant donné.