Fonderie Horne : Québec ne promet rien, malgré les menaces de fermeture

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, refuse de commenter la menace de fermeture imminente de la Fonderie Horne, soutenant simplement que l'entreprise devra respecter les obligations de son autorisation ministérielle.

Dans un document interne, dont Radio-Canada a obtenu copie, la multinationale Glencore, propriétaire de la Fonderie Horne, remet en question son intention d’investir 750 millions pour réduire ses émissions polluantes. Elle craint notamment que Québec lui impose de respecter les normes québécoises sur l’arsenic au renouvellement de l’autorisation, en 2028.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, soutient que la Fonderie Horne doit respecter les modalités de sa plus récente autorisation ministérielle, accordée en mars 2023. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Ils ont des obligations claires pour l’année en cours et les années subséquentes avec des résultats précis pour la fin de l’autorisation, mais on ne peut pas s’engager pour la suivante, ce que je comprends que la Fonderie aimerait qu’on fasse. Dans 4 ans, avec la santé publique, on va se rasseoir pour voir quelles seront les modalités de la suivante , soutient le ministre Charette.

Interrogé dans les corridors de l’Assemblée nationale, son collègue Pierre Dufour, député d’Abitibi-Est et Adjoint parlementaire du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, estime qu’ il y a des jeux de négociation là-dedans, possiblement .

Ouvrir en mode plein écran Le député Monsef Derraji du Parti libéral du Québec admet être inquiet. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Il ajoute cependant que la fonderie représente un actif important pour la région et pour le Québec.

Je pense qu’il y a des discussions qui doivent avoir lieu. Il y a un élément dont on ne parle jamais dans ce dossier-là : imaginez tous les produits qui se retrouvent à cet endroit-là. Où emmènerait-on les ordinateurs et les téléphones cellulaires qu’on récupère? , se demande M. Dufour.

Au Parti libéral, le leader parlementaire Monsef Derraji se dit inquiet.

Je m’inquiète sérieusement par rapport à l’avenir de la chaîne de valeur du cuivre. J’invite le ministre Pierre Fitzgibbon à avoir un plan très sérieux , indique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Présente à Rouyn-Noranda il y a plusieurs mois, la députée solidaire Alejandra Zaga Mendez croit que la multinationale Glencore emploie des tactiques de négociation. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Cette inquiétude n’est pas partagée par Québec Solidaire, qui y voit plutôt une stratégie de la part de Glencore.

Personne ne veut que la fonderie ferme. Ce que fait la multinationale en ce moment, c’est faire de la pression pour aller chercher de l’argent de la part du Québec. Ce que fait la fonderie, c’est faire peur au monde. Il ne faut pas céder aux pressions d’une multinationale , maintient Alejandra Zaga Mendez, porte-parole de Québec Solidaire en matière d’environnement.

Ils s’essayent , soutient aussi la porte-parole du comité Arrêt des rejets et émissions toxiques de Rouyn-Noranda (ARET), Nicole Desgagnés.