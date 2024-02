La Division Dépôt organise des ateliers pour renforcer ses liens avec les Autochtones

Cette semaine, une quinzaine de jeunes autochtones provenant de partour au Canada participe à une série d'ateliers de perfectionnement en leadership organisé par l’École de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Division Dépôt.

Cette série d'ateliers est une activité semestrielle organisée par le Centre de prévention du crime (CNPC). Il vise à renforcer les liens entre la police et les communautés autochtones et à réduire la criminalité et le sentiment de victimisation.

Au cours de la semaine, 15 jeunes autochtones vont développer un projet en compagnie d’un mentor et ils l'établiront par la suite dans leur communauté.

Jayla White, une jeune originaire de la Première Nation des Mohawks de Kahnawake, participe à l'atelier organisé par la GRC. Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

Jayla White est une jeune qui est originaire de la Première Nation des Mohawks de Kahnawake, située près de Montréal. Elle participe pour la deuxième fois à ce programme d’une semaine.

Elle est d'avis qu'un des problèmes qui existent dans sa communauté est que beaucoup se contentent d'un emploi, au lieu de poursuivre leur rêve.

J'ai appris à mieux apprécier les agents de police après avoir vu ce qu'ils subissent au dépôt et ce qu'ils veulent simplement faire pour aider leur communauté , témoigne-t-elle.

Elle espère aussi que son projet aidera les enfants de sa communauté à avoir confiance en soi et à réaliser leurs rêves.

Son mentor Mathieu Leduc est agent pour la stratégie autochtone à la Division C de la GRC et participe à l'atelier pour une troisième fois

L’important, c’est de voir à travers le pays quelle problématique les gens peuvent avoir et faire un brainstorming et avoir des solutions tous ensemble , explique Mathieu Leduc.

Cette année, des conférenciers offrent des présentations aux jeunes autour du thème Unique , qui fait référence aux cultures et identités autochtones.

Il est très important d'être fier de notre peuple qui est là depuis des milliers d'années , affirme Lyndon Linklater, conférencier à l’atelier et gardien du savoir de la Première Nation de Thunderchild.

M. Linklater a mené un atelier durant lequel il a enseigné l’art de fabriquer des paniers en écorce de bouleau aux jeunes participants.

Les jeunes autochtones et leurs mentors seront à Regina jusqu'au 17 février.

Avec les informations de Bryanna Frankel