Trois policiers en moins pour couvrir la MRC Lac-Saint-Jean-Est

Les élus de la MRC Lac-Saint-Jean-Est ont ratifié à contrecœur l’entente touchant la couverture policière avec la Sûreté du Québec (SQ). La population du territoire devra composer avec trois policiers en moins pour les trois prochaines années. Ils seront donc environ 70 au total.

Le plan initial du corps de police provincial faisait état d'une dizaine de policiers en moins. La situation sera réévaluée d’ici trois ans, mais le préfet Louis Ouellet craint une autre diminution du nombre de policiers.

Ouvrir en mode plein écran Le préfet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, Louis Ouellet. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, celui qui est aussi maire de L’Ascension-de-Notre-Seigneur s’est montré amer. Il a indiqué qu’il avait été impossible d’obtenir une meilleure entente avec la SQ.

C’est la moins pire des solutions qui nous a été proposée.

Le corps policier invoque une répartition plus équitable de ses services au Québec pour justifier sa position.

Les élus de la MRC faisaient plutôt valoir que la grandeur de leur territoire représentait un défi supplémentaire pour assurer la sécurité.

Les discussions traînent depuis un bon moment, mais la SQ a tranché.

On a regardé la possibilité de ne pas signer l’entente, mais les conséquences étaient énormes.

Le préfet anticipe désormais les répercussions de cette décision. Dans toute entreprise, quand on perd un haut pourcentage de ses effectifs, on n’arrive plus à donner le même service. La SQ n’est pas en mesure d’évaluer ce qui sera diminué, on n’a pas réussi à nous le dire, mais c'est évident que des choses devront changer. On verra à l’usage , mentionne-t-il.