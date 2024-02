La part des francophones dans les nominations fédérales atteint un creux

Le pourcentage de francophones nommés à des postes clés sous le gouvernement de Justin Trudeau a atteint un plancher l’an dernier, selon des statistiques obtenues par Radio-Canada.

Pendant ses sept premières années au pouvoir, le gouvernement libéral a nommé en moyenne 24 % de francophones dans les postes qui sont pourvus par un décret du cabinet.

Ce pourcentage est tombé à 21 % en 2023, soit le plus bas niveau depuis 2016.

Cette baisse du pourcentage des francophones a été remarquée dans les rangs libéraux et elle a créé du mécontentement parmi plusieurs francophones au sein du gouvernement, affirment des sources gouvernementales.

En particulier, le lieutenant du Québec Pablo Rodriguez a soulevé le dossier auprès de tous les membres du cabinet pour leur demander de corriger le tir au chapitre des nominations, étant donné que ces postes sont pourvus selon les recommandations de ministres.

L'objectif est de faire en sorte que le plus faible pourcentage de francophones en 2023 constitue une anomalie et non le début d'une tendance.

(Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Justin Tang

On va continuer de travailler pour augmenter les nominations francophones au sein du gouvernement comme il s’agit d’une priorité pour notre équipe , affirme Jacques Martineau, porte-parole du ministre Pablo Rodriguez.

Ces nominations touchent des postes névralgiques comme les chefs d’agences, les membres de conseils d’administration d’institutions fédérales, les dirigeants de sociétés d’État et les commissaires qui se rapportent au Parlement.

Ironiquement, le creux dans le pourcentage de nominations de francophones a été atteint l’année même où le Parlement a procédé à la modernisation de la loi sur les langues officielles, qui vise notamment à accroître l’usage du français au gouvernement.

Selon les statistiques compilées par le Bureau du conseil privé, les pourcentages de nominations qui ont été pourvues par des femmes, des minorités visibles, des Autochtones et des personnes en situation de handicap sont à la hausse depuis 2016.

Total des nominations effectuées par année civile 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 462 370 889 786 634 517 557 790 584

Un impact sur la langue de travail

Le français est la première langue officielle parlée de 21,4 % des Canadiens, tandis que 22,6 % des Canadiens parlaient français à la maison au moins régulièrement en 2021, selon le dernier recensement mené par Statistique Canada.

Toutefois, le français et l’anglais ont le même statut en tant que langue de travail au sein du gouvernement fédéral.

C’est pourquoi le député conservateur Joël Godin demande au gouvernement fédéral d’augmenter la part des francophones en matière de nominations, sans quoi le fait français continuera à s’étioler à Ottawa.

Il faut que les têtes dirigeantes [des différentes agences fédérales] soient conscientes de l'importance de parler français et d'utiliser cette langue-là , affirme-t-il. Si les hautes instances utilisent le français et sont conscientisées, elles vont le redescendre dans l'organigramme et ça va faire en sorte que le français va s'étendre à la grandeur de l'organisation.

(Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le député du Bloc Québécois Mario Beaulieu accuse les ministres fédéraux de négliger le fait français quand ils pourvoient des postes clés.

C'est des nominations politiques, et c'est ça qu'on voit dans le fond, c'est un manque de volonté politique. Ce qu'on voit, c'est l'effacement graduel des francophones au fédéral.

Sans leaders francophones au sein de l’appareil fédéral, craint-il, l’anglais va continuer à dominer à Ottawa.

Les libéraux vont faire mine de se choquer, de s'indigner, comme d'habitude. Mais quand on regarde la tendance lourde, c'est qu’il y a de moins en moins de français au gouvernement fédéral , lance Mario Beaulieu.

(Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

La professeure de science politique à l'Université d'Ottawa, Geneviève Tellier, croit que le gouvernement ne peut pas laisser la situation perdurer.

À 21 %, ça commence à être préoccupant , dit elle. Il faut quand même un pourcentage assez fort pour que la présence du français soit évidente et qu’on ait le réflexe d’y penser et de se dire que oui, ça se fait de façon bilingue.

Des nominations qui « reflètent la diversité »

Le gouvernement de Justin Trudeau a procédé à 5 127 nominations entre 2016 et 2023, selon les statistiques compilées par le Bureau du Conseil privé.

Parmi les catégories qui font l’objet de statistiques à Ottawa, c’est celle des membres de minorités visibles qui a connu la plus forte hausse durant cette période.

Pendant les trois premières années complètes du gouvernement Trudeau, de 2016 à 2018, une moyenne de 9 % des nominations ont été obtenues par des membres de minorités visibles. Ce chiffre a plus que doublé pour atteindre 19 % en 2023.

Appelé à commenter la baisse du pourcentage de personnes qui ont le français comme première langue, le cabinet du premier ministre a promis de faire en sorte qu'un plus grand nombre de francophones posent leurs candidatures et soient nommés au sein du gouvernement .

Depuis notre arrivée au gouvernement, nous avons nommé des candidats issus de divers parcours professionnels qui reflètent la diversité et le talent de notre pays. Nous avons augmenté la représentation pour plusieurs groupes, y compris ceux des femmes, des personnes autochtones et des minorités visibles , ajoute le porte-parole du cabinet du premier ministre, Mohammad Hussain.

Le Conseil privé ne tient pas de statistiques sur le niveau de bilinguisme des personnes qui reçoivent des nominations par décret.

Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Geneviève Tellier croit que ces chiffres seraient néanmoins utiles pour avoir un meilleur portrait linguistique des personnes qui occupent ces postes.

Il est clair selon elle que le gouvernement atteint ses objectifs en matière de diversité au sein de l'appareil fédéral, tout en ajoutant qu'il ne faudrait pas pour autant sacrifier le bilinguisme officiel.