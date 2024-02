La fermeture de la rue Wellington aux véhicules détournerait la circulation du centre-ville ailleurs, ce qui aurait des « répercussions notables » pour les usagers du transport en commun et une causerait une « augmentation générale du stress » pour les automobilistes, selon une étude préparée pour le Comité des transports de la Ville d’Ottawa.

L’étude a révélé que le nombre de véhicules empruntant la route est-ouest qui traverse le quartier parlementaire de la capitale n’a cessé d’augmenter depuis sa réouverture complète en avril dernier. On estime que le trafic approche les niveaux d’avant la pandémie.

L’avenir de cette artère du centre-ville fait l’objet d’un débat depuis le mois de janvier 2022, date à laquelle le convoi des camionneurs a commencé leur mouvement de protestation, provoquant sa fermeture temporaire.

L’étude a révélé que les volumes de trafic de véhicules légers et de motocyclettes ont augmenté régulièrement depuis sa réouverture. Toujours selon l’étude, les pistes cyclables temporaires sont très bien utilisées .

En décembre, 11 969 véhicules légers et motocyclettes ont emprunté la rue Wellington. Cela se rapproche des volumes observés en juillet 2018, soit près de deux ans avant le début de la crise sanitaire. Le décompte était alors de 12 362.

Les auteurs de l’étude ont été mandatés pour évaluer les répercussions sur les transports d’un projet de fermeture permanente de la rue Wellington entre les rues Bank et Elgin.

Neuf intersections susceptibles d'être modifiées

L’analyse a examiné différents scénarios et a constaté que l’impact d’une telle fermeture pourrait être quelque peu atténué en modifiant les schémas de circulation aux intersections voisines.

Le scénario le plus spectaculaire envisageait une augmentation de 10 % par rapport aux volumes de 2019 et prévoyait des répercussions notables sur les flux de circulation des véhicules, les opérations de transport en commun ainsi que l'intervention des services d'urgence dans les rues et les intersections voisines du centre-ville si la rue Wellington était fermée.

Neuf intersections ont été identifiées comme pouvant être modifiées afin d'atténuer l'impact de la fermeture de la rue Wellington, mais l'enquête précise qu'une étude complète serait nécessaire pour concevoir et confirmer la faisabilité de chacune d'entre elles.

L'estimation du coût d'un tel réaménagement va de zéro à 26 millions de dollars, en fonction des volumes de trafic futurs.

La voie cyclable sur la rue Wellington à Ottawa, un peu avant sa réouverture en avril dernier. (Photo d'archives)

Pour les piétons, le rapport indique qu'une fermeture de la rue Wellington offrirait un environnement exceptionnel , mais qu'il y aurait une diminution globale de la sécurité et du confort des piétons dans la zone en raison d'une augmentation attendue des conflits entre véhicules et piétons.

De plus, une fermeture aurait également des implications négatives pour l'ensemble du réseau cyclable en raison d'une augmentation des conflits entre les conducteurs de véhicules et les cyclistes, selon l'étude.

La fermeture affecterait les transports en commun

La fermeture de la rue Wellington diminuerait également l'offre de service de transport en commun, car la rue Queen, qui est parallèle et constitue désormais un axe majeur d'OC Transpo, pourrait également connaître une augmentation du trafic, ce qui laisserait peu d'options pour augmenter la capacité de transport en commun dans ce corridor .

L’étude soulève que la fermeture de la rue Wellington réduirait également le nombre de places de stationnement et de zones de chargement disponibles sur les rues Metcalfe et O’Connor pour tenir compte des changements.

Des travaux sur la rue Wellington à Ottawa en vue de sa réouverture en avril dernier. (Photo d'archives)

L'exercice a également révélé que la fermeture proposée entraînerait une augmentation globale des retards de circulation qui pourrait se traduire par des délais plus longs en cas d’urgence.

Pour les automobilistes, le rapport indique que la fermeture de la rue Wellington entraînerait une augmentation globale du stress des conducteurs en raison des exigences supplémentaires en matière de virage et de la difficulté de naviguer dans le réseau de rues à sens unique du centre-ville d’Ottawa.

Le Comité des transports recevra l’étude et en discutera le 22 février.