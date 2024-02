À nouveau dans l’impasse avec la province, la STF annonce de nouveaux moyens de pression

La Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) a annoncé qu'une grève tournante aura lieu vendredi, de 10 h à 14 h. Cette décision arrive après que les négociations entre la province et le syndicat sont à nouveau dans l'impasse.

Une manifestation est aussi prévue devant les bureaux du premier ministre Scott Moe à Shellbrook et du ministre de l’Éducation, Jeremy Cockrill, à North Battleford.

Dans un communiqué, la STF indique qu'elle est forcée d'adopter des moyens de pression, car elle se retrouve à nouveau dans une impasse avec le gouvernement de la Saskatchewan après deux jours de négociations.

Bien que le gouvernement provincial reconnaisse aujourd'hui ouvertement qu'il existe des problèmes de complexité dans les écoles, il refuse de prendre des engagements à long terme qui lui permettraient de rendre des comptes , affirme Samantha Becotte, la présidente de la STF .

Elle ajoute que plusieurs autres provinces, comme l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard, le Québec et la Colombie-Britannique, ont intégré des dispositions sur la taille et la complexité des classes dans leurs conventions collectives avec les enseignants .

Il est clair que les conseils scolaires ont besoin d'un financement adéquat et durable pour répondre à la diversité des besoins dans les salles de classe de la province , indique Mme Becotte. En travaillant ensemble, nous pouvons nous assurer que les élèves reçoivent l'éducation et le soutien dont ils ont besoin pour réaliser leur potentiel.

Hormis les actions syndicales prévues vendredi, la STF indique qu'elle compte aussi prendre des sanctions après les vacances scolaires de février.

Plusieurs écoles et divisions scolaires seront touchées par la grève tournante de vendredi. Parmi elles, on retrouve certains établissements du Conseil des écoles fransaskoises, comme l’École St-Isidore de Bellevue, l’École Valois à Prince-Albert et l'École Père Mercure à North Battleford.