La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse s'est rangée du côté de la Commission de révision de la police de la Nouvelle-Écosse dans sa décision de rejeter la plainte d'une femme noire qui affirme avoir fait l'objet de profilage racial lorsque la police l'a arrêtée en 2020.

Je conclus que la décision du conseil était raisonnable. Je ne vois aucune raison de la modifier , a souligné la juge Denise Boudreau dans sa décision du 7 février 2024. Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Kayla Borden conduisait son véhicule à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, tôt le matin du 27 juillet 2020, lorsqu'elle a été appréhendée, menottée et arrêtée par la police.

Les deux agents, Scott Martin et Jason Meisner, ont cru à tort qu'elle était une conductrice qui avait fui un autre policier plus tôt dans la soirée. Jason Meisner a déclaré que le véhicule de Kayla Borden appartenait au suspect et Scott Martin l'a arrêtée.

Kayla Borden était en état d'arrestation depuis moins d'une minute lorsqu'un autre policier est arrivé et a dit aux agents qu'ils s'étaient trompés de personne. Kayla Borden a ensuite été libérée , mais détenue quelques minutes supplémentaires pour un contrôle d'identité.

Kayla Borden a été arrêté pendant moins d'une minute.

Après l'incident, Kayla Borden a déposé une plainte alléguant que l'arrestation était illégale, qu'ils étaient motivés par le racisme ou qu'ils étaient causés par le profilage racial.

Elle voulait que les deux policiers soient officiellement sanctionnés par la Commission de révision de la police de la Nouvelle-Écosse.

La Commission a jugé l'arrestation de Kayla Borden malheureuse , mais légale. Elle a également conclu qu'il n'y avait aucune preuve que le profilage racial a été un facteur dans son arrestation.

Pour le procès, Kayla Borden souhaitait une révision de la décision de la Commission. Elle affirme que l'administration a commis une erreur de droit en déterminant que l'agent Martin avait des motifs légitimes de l'arrêter et qu'il n'y avait aucun profilage racial en jeu dans sa détention.

Un jugement de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a rejeté une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de révision de la police de la Nouvelle-Écosse concernant des allégations de profilage racial.

En examinant la demande, la juge Boudreau a souligné que la question était de savoir si la Commission de révision de la police était raisonnable, tant dans son raisonnement que dans sa conclusion.

À mon avis, la commission a identifié le test approprié pour évaluer le caractère raisonnable d'une arrestation et a examiné la preuve pour appliquer correctement le test aux faits tels qu'elle les a constatés , a écrit Denise Boudreau dans la décision.

Après avoir conclu que le policier avait des motifs raisonnables d'arrêter, il n'y avait aucune violation du Code de conduite sur laquelle la Commission devait se pencher davantage.

Concernant le profilage racial, la commission a noté que l'agent Scott Martin ne connaissait pas la race de Kayla Borden lorsqu'il s'approchait du véhicule et qu'il avait déjà décidé de l'arrêter avant de la voir.

Je pourrais également noter (bien que la commission ne l'ait pas explicitement noté dans son raisonnement) le témoignage de l'agent Martin selon lequel il arrête tout le monde en utilisant la même procédure , a ajouté la juge Boudreau.

Ces éléments de preuve et ces conclusions ont amené la Commission à conclure que le racisme ou les préjugés raciaux, conscients ou inconscients, n'étaient pas des facteurs dans ce qui s'est produit. Compte tenu des preuves dont ils disposaient et de leurs conclusions factuelles, leurs conclusions étaient tout à fait raisonnables.

Avec les informations d'Anjuli Patil de CBC