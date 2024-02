Sans banquise, les ours polaires pourraient perdre plus d’un kilogramme par jour

Une étude de l’Institut d'études géologiques des États-Unis indique que les ours polaires font face à un risque accru de famine en raison du fait qu'il passe plus de temps sur la terre ferme. Depuis le début des années 1980, la durée d’englacement de la partie ouest de la baie d’Hudson a été réduite de trois semaines.

À l’aide d’un collier muni d’une balise GPS, les chercheurs ont pu suivre les déplacements de 20 ours polaires dans le Parc national Wapusk, au Manitoba, pendant plusieurs années.

En 2019, 2021 et 2022, les chercheurs ont pesé les ours et ont prélevé des échantillons sanguins à plusieurs reprises entre les mois d'août et de septembre.

Ouvrir en mode plein écran Une caméra est intégrée aux colliers que portent les ours afin de collecter des images de leurs déplacements quotidiens. Photo : Institut d'études géologiques des États-Unis / Anthony Pagano

Ce que nous avons découvert, c'est que les ours polaires ont tous des comportements différents et un grand nombre de stratégies énergétiques, mais rien n'a pu empêcher la perte de poids chez ces animaux , explique Karyn Rode, l’une des co-auteurs de l'étude.

Publicité

L’ours polaire est un omnivore à prédominance carnivore. En hiver, il se nourrit essentiellement de phoques. Une proie, riche en graisse, qui lui permet de faire des réserves.

Ces réserves sont essentielles à sa survie, puisque durant la saison estivale, il doit se contenter de grignoter des baies, des plantes, des oiseaux ou encore, par chance, la carcasse d’un animal.

Des dépenses énergétiques variables

Si certains ours polaires se déplacent peu puisqu’ils ont suffisamment de graisse pour survivre tout l’été, d’autres doivent parcourir jusqu’à 50 kilomètres à la nage, dans les eaux froides de la baie d'Hudson, pour se nourrir d’une carcasse de béluga.

Cette dépense énergétique variable peut entraîner une diminution de la masse corporelle de 0,4 à 1,7 kilogramme par jour durant l’été chez certains ours.

Les chercheurs estiment qu'à ce rythme trois des ours risquent de mourir de faim, avant la prise de la glace de la baie d’Hudson qui survient habituellement à la fin du mois de novembre. Un seul des 20 ours polaires a pris du poids au cours de l'étude menée par l’Institut d'études géologiques des États-Unis.

Notre étude démontre que la capacité d'adaptation des ours polaires est limitée.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Une capacité d’adaptation limitée

Andrew Derocher est professeur à la Faculté de science de l’Université de l’Alberta et étudie les ours polaires de l'Arctique depuis plus de 40 ans. Il s'intéresse aux effets des changements climatiques sur cette espèce.

Ouvrir en mode plein écran Les travaux de recherche d'Andrew Derocher portent sur les facteurs limitants et régulateurs des populations d'ours polaires, notamment l'utilisation de l'habitat, les effets de l'exploitation et les relations prédateur-proie. Photo : Andrew Derocher

Lorsque j’ai commencé à travailler à Churchill dans les années 1980, les ours polaires étaient gras et heureux , affirme-t-il. Ce qui ressort clairement de cette nouvelle étude, c'est que les moyens que les ours polaires ont utilisés depuis des milliers et des milliers d'années pour se nourrir ne suffissent plus.

Il y a très peu d'indications qu'il y ait suffisamment de nourriture sur la terre ferme pour que les ours polaires puissent survivre pendant longtemps.

Deux ou trois décennies supplémentaires de réchauffement pourraient suffire à pousser la population dans ses derniers retranchements. Il se peut que le taux de déclin s'accélère ou que la population devienne rapidement beaucoup plus petite qu'elle ne l'est actuellement , ajoute-t-il.

Des études préalables ont montré que jusqu'à 24 % des mâles adultes pourraient mourir de faim si les ours polaires sont contraints de passer 180 jours sur la terre ferme.

Avec les informations de Lisa Johnson