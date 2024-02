Application Wizz : le CALACS Agression Estrie invite les parents à la vigilance

Le CALACS - Agression Estrie rappelle aux parents l'importance de surveiller les activités des adolescents en ligne alors que Wizz, une application de rencontres amicales destinée aux adolescents, inquiète des experts.

L'application ressemble à Tinder, qui est réservé aux personnes de 18 ans et plus, mais permet plutôt aux adolescents de 13 ans et plus de rencontrer des inconnus partout dans le monde, dans un but d'amitié.

Les utilisateurs créent leur compte et sont redirigés vers des inconnus.

C'est une porte d'entrée pour du leurre, de la sextorsion et pour des gens qui voudraient commettre de l'exploitation sexuelle , estime toutefois l'intervenante en communication au CALACS agression Estrie, Kelly Laramée.

C'est sûr que c'est très inquiétant quand on voit des applications comme ça , ajoute-t-elle.

La facilité de fausser son âge sur cette application, qui utilise la reconnaissance faciale pour confirmer l'identité des utilisateurs, alarme aussi le Centre canadien de protection de l'enfance, qui y voit un grand risque d'exploitation sexuelle de mineurs.

Appel à la bienveillance

Si un parent constate que son jeune est pris dans une situation à risque, Kelly Laramée invite à la bienveillance. L'important, c'est vraiment de montrer à son enfant que l'on est là, qu'on est présent, qu'on s'intéresse à ça, mais qu'on ne veut pas être dans le punitif, dans le restrictif , lance-t-elle.

Elle souligne aussi l'importance de ne surtout pas démontrer de la colère ou de faire culpabiliser l'enfant qui est dans une situation comme ça.

Je le rappelle, ce sont des situations dans lesquelles les gens vivent énormément de honte, de culpabilité. Souvent, un jeune qui va avoir un doute va être plus à l'aise d'aller voir un parent s'il sait qu'il va bien réagir et qu'il va être plus dans l'information.

C'est nouveau, et donc les parents, surtout, ne connaissent pas ça encore. Mais honnêtement, entre vous et moi, ils [Wizz] ont un petit morceau de la tarte de la sextorsion. 80 % de l'extorsion se fait sur Snapchat et Instagram. Wizz, c'est presque insignifiant dans les statistiques. On en parle parce que c'est nouveau [...]. Mais ça fait parler le monde, et c'est ça qu'il faut. Le gros problème avec ça, c'est que la vérification des identités, c'est une farce , soutient quant à lui l'expert en cybersécurité Jacques Sauvé.

Avec les informations de Pierrick Pichette