Un représentant du haut-commissariat de l’Ouganda a dû s’expliquer, mardi, devant le Comité du patrimoine bâti de la Ville d’Ottawa. La Ville reproche au corps diplomatique d'avoir démoli sans permis une maison patrimoniale dans le district de conservation du patrimoine du parc Rockcliffe.

Je me demandais si vous pouviez m'expliquer comment vous avez pu démolir accidentellement un bâtiment , a demandé la conseillère municipale de Somerset, Ariel Troster, au représentant du haut-commissariat de l’Ouganda, Tom Joseph, qui assistait virtuellement à la réunion du Comité du patrimoine bâti de la Ville, mardi.

Je vous prie de m'excuser , a répondu M. Joseph. Encore une fois, je ne suis qu'un consultant.

Tom Joseph était la seule personne mise à disposition par le haut-commissariat de l'Ouganda pour répondre aux questions du Comité pour justifier les raisons qui ont poussé le corps diplomatique à démolir sa résidence officielle pour y construire un manoir de huit chambres à coucher.

Un croquis d'architecte du nouveau design proposé pour la résidence du haut-commissariat de l'Ouganda. (Bell + Associates Architecture)

Rappelons que la résidence officielle du haut-commissariat de l’Ouganda est une maison en stucco vieille de 67 ans et située au 235, avenue Mariposa. Il s'agit d'une propriété patrimoniale de catégorie 2 située dans le district de conservation du patrimoine du parc Rockcliffe et qui figurait sur la liste des propriétés à risque de la Ville.

Face aux questions qui se sont succédé au Comité du patrimoine bâti du conseil municipal, Tom Joseph n’a pas pu fournir de réponse : je n'ai aucune information à ce sujet, désolé, je m'excuse , a-t-il répondu.

Le représentant du haut-commissariat de l’Ouganda n'a fourni aucune information, si ce n'est qu'il a qualifié le projet de rénovation, puisque la nouvelle résidence sera construite sur les fondations laissées en place après la démolition de l'ancienne propriété.

Un projet de rénovation qui est présentement sur la glace après que la Ville a déposé un recours devant la cour de justice de l’Ontario contre la société Elite Dream Construction Corporation de Toronto pour avoir démoli le 235, avenue Mariposa sans approbation violant ainsi la Loi sur le patrimoine de l'Ontario ainsi que la Loi sur le code du bâtiment de la province.

Mépris pour les résidents

Le président du Comité du patrimoine bâti et conseiller du quartier Rideau-Rockcliffe, Rawlson King, s’est dit en colère après que le haut-commissariat de l’Ouganda a décidé d’envoyer seulement un consultant devant le Comité pour justifier cette démolition.

Je pense qu'il y a un certain mépris pour les résidents si vous ne les écoutez pas et si vous ne pouvez pas fournir une délégation appropriée au Comité pour justifier les changements.

De leur côté, les résidents de Rockcliffe se sont présentés en personne et en colère à la séance du comité, mardi. Pour eux, l'échange entre la conseillère Ariel Troster et le représentant envoyé par l’Ouganda, Tom Joseph, n'est que la dernière d'une série de frustrations liées à un voisin diplomatique gênant.

Rawlson King, président du Comité du patrimoine bâti et conseiller du quartier Rideau-Rockcliffe (Photo d'archives)

Kirsten Crain habite de l'autre côté du 235, avenue Mariposa. Elle confie avoir vu l'ancienne résidence diplomatique se dégrader depuis une dizaine d'années.

Le propriétaire n'a pas du tout respecté les normes municipales en matière de propriété, les règlements et la législation provinciale, et il a été impossible de faire appliquer la loi , a indiqué Mme Crain. Nous avons eu de nombreux échanges avec le service des règlements et on nous dit que, comme il s'agit d'une résidence diplomatique, il n'y a pas grand-chose à faire.

Une application de loi compliquée

La gestionnaire de programme pour la direction de la planification du patrimoine de la Ville, Lesley Collins, explique qu'il peut être difficile de faire affaire avec les propriétés appartenant à des États étrangers.

Six propriétés diplomatiques ou étrangères figurent actuellement sur la liste des biens à risque de la Ville, dont un bâtiment appartenant au haut-commissariat de l'Ouganda.

Le défi que posent ces propriétés est davantage lié à la complexité de l'application de la loi et du travail lorsque nous devons assurer la liaison avec Affaires mondiales Canada.

Ce n'est pas que c'est impossible, ce n'est pas que nous ne pouvons pas travailler avec les gens. C'est juste qu'il y a des étapes supplémentaires que nous devons franchir , a ajouté Mme Collins.

Pour ce qui concerne la résidence officielle du haut-commissariat de l’Ouganda, le Comité du patrimoine bâti a voté en faveur de la demande des résidents d’assortir de conditions le projet de rénovation de la propriété. Un amendement a aussi été ajouté pour repousser la date de construction de la nouvelle maison.

Les conseillers Rawlson King et Ariel Troster prévoient également de poser d'autres conditions avant l'approbation finale devant le conseil municipal.

Avec les informations d'Arthur White-Crummey, de CBC News