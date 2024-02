L’Île-du-Prince-Édouard devient une destination touristique de la LNH

L’agence du tourisme de l’Île-du-Prince-Édouard et la Ligue nationale de hockey (LNH) ont conclu une entente de trois ans qui fait de la province la destination touristique officielle de cette organisation sportive.

Le gouvernement provincial verse à la LNH 2,5 millions de dollars pour cette première année de l’entente, ce qui lui donne accès au service publicitaire de l’organisation.

Les attractions touristiques de l’Île-du-Prince-Édouard feront l’objet de publicité à l’occasion du match des Bruins et du Lightning de Tampa Bay, à Boston, jeudi soir. Tourisme IPÉ cible le marché de Boston, entre autres.

Nous sommes une destination de renommée mondiale. [La LNH a] vu cette occasion et cette beauté. Elle connaît l'hospitalité de l'Île et voulait en faire partie , affirme Brodie O'Keefe, directeur des activités et des investissements industriels chez Tourisme IPÉ .

C’est différent. C’est un nouveau marché , souligne-t-il.

La marque touristique de l’Île sera affichée sur des panneaux publicitaires et des écrans dans les arénas durant des parties de la LNH . La province affichera aussi le logo de la LNH .

Publicité

La Ligue tiendra certaines réunions d’affaires dans la province. Elle va promouvoir cette destination dans son réseau, sur son site web et sur les médias sociaux.

La province augmente ses investissements en tourisme

Le budget de Tourisme IPÉ cette année s’élève à 5,5 millions de dollars. Les 2,5 millions de dollars de l’entente conclue avec la LNH constituent un investissement supplémentaire.

Ouvrir en mode plein écran L'Île-du-Prince-Édouard a installé ce kiosque à Toronto au début de février sur les lieux d'un rassemblement d'amateurs de hockey à l'occasion du match des étoiles de la LNH. Photo : Gracieuseté

Le gouvernement aura l’occasion de se retirer de l’entente à la fin de la première année ou de négocier une nouvelle entente pour les deux années suivantes s'il le souhaite.

Il faut investir de l’argent pour gagner de l’argent. L’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard génère des revenus fiscaux de 85 millions de dollars qui servent à financer des services publics du gouvernement dans toute la province , explique Brodie O'Keefe.

Publicité

Des possibilités infinies, selon l’industrie

Le tout a commencé lorsque la LNH a communiqué avec l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard, il y a environ un an et demi, pour vérifier son intérêt envers une possible entente.

Le but du nouveau partenariat est de promouvoir l’industrie touristique sur divers marchés, dont ceux de l’Ontario et de la Nouvelle-Angleterre, indique la directrice générale de l’Association, Corryn Clemence.

C’est énorme. Nous savons tous à quel point la marque LNH est prestigieuse. Alors, en devenant la destination officielle de la LNH , elle nous transmet le prestige et la notoriété de sa marque. Les possibilités sont infinies , affirme Corryn Clemence.

Ouvrir en mode plein écran Le partenariat avec la Ligue nationale du hockey réjouit Corryn Clemence, directrice générale de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Steve Bruce

Par exemple, durant le match de jeudi soir dans le centre TD Garden à Boston, un restaurant mettra en vedette des produits de l’Île-du-Prince-Édouard dont des huîtres, et l’ancien joueur des Bruins Adam McQuaid, qui est originaire de la province.

Corryn Clemence ajoute que l’Île-du-Prince-Édouard constitue la première destination touristique officielle de l’histoire de la LNH .