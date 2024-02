Traite de personnes : 12 Ontariens et 1 Américain arrêtés à Niagara Falls

La police a arrêté 13 hommes dans un hôtel de Niagara Falls, en Ontario, qui ont été accusés de leurre d'enfants et d'obtention de services sexuels d'un mineur moyennant rétribution, notamment.

Les arrestations ont eu lieu du 31 janvier et le 3 février.

L'âge des accusés - 12 Ontariens et un Américain - va de 20 à 60 ans.

La plupart viennent de la région de Niagara, mais l'un d'eux est un résident de Windsor, alors que le plus vieux, un homme de 60 ans, habite Buffalo, aux États-Unis.

La Police régionale de Niagara explique que ces arrestations sont le fruit d'une enquête de son escouade contre la traite des personnes, qui a ciblé des individus se servant d'Internet pour communiquer et rencontrer des mineurs qui semblaient offrir des services sexuels en échange d'argent.

Les comportements prédateurs associés à la traite des personnes ne seront pas tolérés dans le Niagara , affirme le chef de la Police régionale de Niagara, Bill Fordy, dans un communiqué.

Le Niagara, à l'épicentre pour la traite des personnes

L'organisme YWCA de la région de Niagara, qui aide les victimes d'exploitation sexuelle et tente de lutter contre le phénomène en collaboration avec la police, affirme que la région est à l'épicentre pour la traite des personnes.

Il n'y a pas de problème de transport , raconte la directrice des programmes du YWCA Kayla Mayer. Le Niagara est à la frontière avec les États-Unis, explique-t-elle, et est relié au reste de l'Ontario et au Québec par un réseau d'autoroutes, y compris l'A-401.

Elle ajoute qu'il est facile dans le Niagara, avec tous ses hôtels et motels pour les touristes, de garder la traite des personnes cachée. Il s'agit du « crime silencieux », dit-elle.

Nombre de victimes ne veulent pas non plus faire appel à la police. Il y a eu une grande perte de confiance dans nos systèmes sociaux et policiers , raconte Mme Mayer.

Si vous êtes victime de traite de la personne ou vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide, vous pouvez communiquer avec la Ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes (Nouvelle fenêtre) au 1-833-900-1010.

Avec des renseignements fournis par Samantha Beattie, de CBC News