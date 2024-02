Troisième Saint-Valentin d’affilée sous la neige et les bourrasques à Terre-Neuve

Une importante tempête de neige s'abat sur le centre, l'est et le sud de Terre-Neuve mercredi.

Presque toutes les écoles de la côte est, du centre et du sud de Terre-Neuve sont fermées, dont les écoles du CSFP Rocher-du-Nord et l'école des Grands-Vents. L'Université Memorial a également annoncé la fermeture de son campus.

L’aéroport de Saint-Jean est paralysé, ainsi que le service de traversier de l’île Bell. Même la société des alcools a annoncé fermer plusieurs succursales.

La régie de la santé a annoncé fermer ses édifices qui n'offrent pas des services 24 h, à l'exception des centres de dialyse de Mount Pearl et de Clarenville.

Les routes dans l’est de Terre-Neuve sont enneigées et les autorités demandent aux automobilistes d'éviter la routes 10 entre Cape Broyle et le parc provincial de Chance Cove et la route 100 entre Colinet et Pointe Verde.

Plusieurs municipalités dans la région ont repoussé la collecte des ordures et du recyclage.

Coup dur pour les restaurateurs

C'est un autre coup dur pour les restaurateurs. C’est la troisième Saint-Valentin pendant laquelle Saint-Jean est frappée par une tempête hivernale.

Alexis Ladéroute, gérant du restaurant Terre, dans l’hôtel Alt dans le centre-ville de Saint-Jean, se désole de cette nouvelle tuile, alors que le secteur est dans une période creuse.

Ouvrir en mode plein écran Alexis Ladéroute espère que les clients de son restaurant reviendront une fois la tempête passée. Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

C'est certain que c'est décevant parce que c’est un moment de l'année où ce que les grandes célébrations, on dépend beaucoup de ça , témoigne-t-il.

Plusieurs clients ont annulé mardi leurs réservations en raison des prévisions. Le restaurateur espère que les clients seront de retour une fois la tempête passée.

Venez nous voir quand même , demande-t-il.

Des vagues de 7 mètres à Terre-Neuve

De 30 à 50 cm de neige sont attendus sur les régions du sud-est, de l’est et du nord-est de l’île d'ici la fin de la tempête. Il est possible que les accumulations soient encore plus importantes par endroit.

Les plus fortes précipitations sont à prévoir mercredi en journée et en soirée ainsi que dans la nuit de mercredi à jeudi. De deux à trois centimètres de neige par heure pourraient tomber pendant cette période, rendant les déplacements difficiles.

Les vents du nord-est pourraient atteindre 80 km/h pendant la tempête hivernale. Près de Cape Race, dans la péninsule de Burin, ils pourraient atteindre les 100 km/h.

Un avis d’onde de tempête est aussi en cours pour les régions de Cape Spear jusqu’à Deadman’s Bay. Les régions côtières du nord-est seront les plus touchées.

Les vagues pourraient atteindre jusqu'à sept mètres de hauteur près de la côte à Terre-Neuve, dans la nuit de jeudi à vendredi. L’eau envahira les parties vulnérables de la côte et pourrait causer des inondations côtières et des dommages mineurs aux infrastructures.

Avec des informations de Patrick Butler