La Colombie-Britannique veut limiter la propagation de la « maladie du cerf zombie »

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a introduit de nouvelles règles et restrictions pour tenter d'enrayer la propagation de la maladie débilitante chronique chez les cerfs et autres animaux à bois dans la province.

Ces restrictions sont en vigueur dans une partie de la région de Kootenay, où les deux cas de la maladie ont été confirmés en janvier.

Dans un communiqué, la province indique que tous les cervidés tués sur la route – y compris les orignaux, les cerfs, les wapitis et les caribous – dans la zone concernée seront désormais soumis à des tests obligatoires de dépistage de la maladie débilitante chronique.

Des restrictions s'appliquent également au transport et à l'élimination des cadavres d'animaux.

La zone concernée se situe au sud de la route 3, entre le sud de Cranbrook et la frontière américaine, à l'ouest de la chaîne de montagnes Moyie et à l'est de la chaîne de montagnes Macdonald.

Ouvrir en mode plein écran La zone d'intervention pour la maladie débilitante chronique se situe à l'intérieur du trait rouge sur la carte. Photo : Gouvernement de la Colombie-Britannique

Maladie dégénérative

La maladie débilitante chronique, surnommée maladie du cerf zombie , est une infection mortelle causée par une protéine anormale appelée prion.

Les maladies à prion sont des troubles neurodégénératifs rares qui touchent les humains et les animaux et qui altèrent les fonctions cérébrales. Un exemple connu est l'encéphalopathie spongiforme bovine, communément appelée maladie de la vache folle.

Chez les cerfs et autres cervidés, cette maladie tue lentement les animaux, qui perdent leur capacité à fonctionner.

Risque limité pour l'humain

Le ministère de la Gestion des eaux, des terres et des ressources de la Colombie-Britannique indique qu'il n'existe aucune preuve directe que la maladie peut se transmettre à l'humain, et qu'il n'y a pas eu de cas de la maladie chez l’humain.

Toutefois, afin de prévenir tout risque de transmission ou de maladie, Santé Canada et l'Organisation mondiale de la santé recommandent de ne pas consommer de viande ou d'autres parties d'un animal infecté par la maladie débilitante chronique , a déclaré le ministère dans un communiqué.

La province surveille la propagation

À ce jour, la maladie débilitante chronique a été principalement détectée dans les populations de cerfs et de wapitis de la Saskatchewan et de l'Alberta, et plus récemment chez un cerf sauvage du Manitoba, ainsi que chez un cerf rouge d'élevage du Québec, d'après l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Toutefois, la maladie s'est récemment propagée en Colombie-Britannique, où deux cas ont été découverts au sud de Cranbrook, à environ 84 kilomètres à l'ouest de la frontière avec l'Alberta.

Le premier cas provenait d'un cerf mulet mâle adulte et le second d'un cerf à queue blanche femelle adulte. Les diagnostics ont été confirmés le 31 janvier par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

La province encourage les gens à être attentifs aux signes de la maladie chez les animaux, dont les symptômes comprennent la perte de poids, la bave, une mauvaise coordination, des trébuchements ou un comportement maladif inexpliqué.

Toute personne qui voit un cervidé présentant ces symptômes est priée de le signaler au service des agents de conservation au 1 877 952-7277.