La Coalition ontarienne de la santé s’adresse aux tribunaux pour faire révoquer un permis accordé à Southbridge Care Homes, une compagnie privée propriétaire de foyers de soins de longue durée et de maisons de retraite, dont la tristement célèbre Orchard Villa où le tiers des résidents sont morts pendant la première vague de la pandémie.

Au cas où les gens l’auraient oublié, c’est un des pires centres de soins de longue durée au pays; 206 des 233 résidents ont attrapé la COVID-19 et plus de 70 sont morts , a déclaré mardi Natalie Mehra, directrice générale de la Coalition.

Un projet d'expansion

L'avocat de la coalition, Steven Shrybman, a expliqué que l’organisation avait fait une demande de révision judiciaire à la Cour supérieure de l'Ontario.

L’objectif est de faire annuler une décision du ministère ontarien des Soins de longue durée qui autorise Southbridge Care Homes à construire et à exploiter un nouvel établissement plus imposant à l'emplacement actuel d'Orchard Villa, à Pickering, en banlieue de Toronto.

Le centre serait beaucoup plus grand que l’édifice actuel et l’autorisation serait valide pour une période de 30 ans , a expliqué Me Shrybman. Le permis prévoit 87 places de plus.

La coalition demande également à la cour d’interdire au ministère de prendre des mesures supplémentaires pour faciliter la réalisation du projet, notamment en lui accordant du financement.

Elle veut aussi que le tribunal déclare que le ministère a agi de façon illégale lorsqu’il a approuvé le projet de Southbridge .

Des conditions déplorables

Cathy Parkes, dont le père est mort en avril 2021 à Orchard Villa, raconte qu’elle a vu de ses yeux la façon dont le foyer était géré.

Quand vous consultez leur dossier, les rapports d'incidents qui sont accessibles au public, vous pouvez constater qu'ils avaient des problèmes avant la pandémie, déclare-t-elle. Vous pouvez voir dans le rapport des militaires et les reportages des médias ce qui s'est passé pendant la pandémie. Elle affirme que les problèmes n’ont pas été réglés.

Les Forces armées canadiennes, qui sont venues en renfort dans des centres de soins de longue durée ontariens au début de la pandémie, ont constaté que des conditions insalubres et inhumaines prévalaient à Orchard Villa.

Des problèmes corrigés, selon Doug Ford

CBC a tenté d’obtenir les commentaires de Southbridge Care Homes et du ministère des Soins de longue durée.

Lors d’une conférence de presse sur un autre sujet mardi, le premier ministre Doug Ford a reconnu que les temps étaient durs pendant la pandémie. Il a déclaré que son gouvernement avait amélioré la situation dans tous les foyers pour personnes âgées et avait pris des mesures considérables pour la création de nouveaux foyers dans toute la province .

Il y avait beaucoup de problèmes dans de nombreux foyers un peu partout dans la province [...] mais nous avons corrigé ces problèmes , a-t-il soutenu, en soulignant l’augmentation du nombre d’inspecteurs et la modernisation des centres de soins, qui procureront une vie plus confortable aux résidents.

Avec les informations de Desmond Brown de CBC