Le gouvernement albertain veut attirer et retenir la main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie en facilitant les procédures pour l’obtention de visas de résidence permanente pour les travailleurs étrangers. Pour être admissibles, les candidats doivent déjà avoir un emploi à plein temps non saisonnier.

L'hôtellerie et le tourisme sont parmi les secteurs les plus durement touchés par la pandémie et restent confrontés à des défis aujourd'hui, notamment pour attirer et retenir la main-d'œuvre nécessaire au maintien et à la croissance du secteur , a déclaré Muhammad Yasee, ministre de l’Immigration et du Multiculturalisme de l’Alberta, lors d’une conférence de presse à Jasper.

Selon le gouvernement provincial, 11 % des entreprises canadiennes liées au tourisme se trouvent en Alberta et ce secteur représente plus de 80 000 emplois à plein temps.

Sous le thème Développer le tourisme en Alberta , cette rencontre réunissait deux membres du cabinet provincial, Muhammad Yasee et Joseph Schow, le ministre du Tourisme et des Sports. Étaient aussi présents Martin Long, secrétaire parlementaire pour la santé rurale et député de Yellowhead Ouest, ainsi que la présidente de l’Alberta Hotel & Lodging Association, Tracy Douglas-Blowers.

Au cours de leur présentation, les membres du gouvernement ont indiqué qu’en 2022, la province a accueilli 32 millions de visiteurs qui ont généré 10,7 milliards de dollars de dépenses touristiques.

Une immigration économique

À partir du 1er mars, les travailleurs pourront s'inscrire au programme d'immigration Alberta Avantage après avoir travaillé au moins six mois au sein d'un des secteurs concernés. Cela leur permettra d'être désignés plus rapidement et de présenter leur demande de résidence permanente à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Les candidats doivent prouver qu’ils sont établis en Alberta.

Avantage Alberta est un programme d’immigration économique qui permet la candidature des personnes pouvant aider à répondre aux besoins de la province en matière de travailleurs et d’entrepreneurs.

L' Alberta, comme le Québec, fait du très bon travail et essaie de répondre aux besoins le plus rapidement possible. Mais c'est un processus complexe. Donc entre le moment où l’on a besoin de travailleurs et le moment où les gens peuvent finalement arriver, il y a souvent un délai important.

En avril 2023, l’Alberta avait déjà souhaité s’attaquer au manque de personnel dans le secteur de la santé en promettant d’aider les candidats à la résidence permanente travaillant déjà dans ce domaine dans sa province.

Le gouvernement précise que plus de détails sur les critères d’admissibilité et la procédure à suivre seront publiés le 1er mars, date où le programme d’immigration Avantage Alberta acceptera les candidatures.