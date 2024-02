La Fonderie Horne a annoncé au gouvernement Legault que son engagement d'investir massivement pour réduire les émissions d'arsenic n'est plus garanti. Un document interne du ministère de l'Économie, obtenu par Radio-Canada, évoque un « risque élevé » de fermeture de l'usine de Rouyn-Noranda et de l'affinerie CCR, de Montréal-Est, « à court terme ».

La Fonderie Horne semble être à la croisée des chemins et son avenir sera vraisemblablement décidé au cours des quatre prochaines semaines , peut-on lire dans l'état de situation de six pages, rédigé le 9 février, par la direction des Industries stratégiques et projets économiques majeurs.

On apprend, dans le document du ministère, que le coût estimé du projet pour réduire les émissions d'arsenic a augmenté de 50 %, en passant de 500 millions de dollars à 750 millions.

La haute direction de la multinationale anglo-suisse Glencore doit étudier cette dépense lors de la rencontre du comité d'investissement, la semaine prochaine, et lors de la réunion du conseil d'administration, en Suisse, le 29 février.

Il sera alors décidé, soit d'autoriser les investissements, soit de fermer la Fonderie et l'affinerie CCR.

La Fonderie Horne emploie 600 travailleurs et génère 1400 emplois indirects, principalement en Abitibi-Témiscamingue. Une éventuelle fermeture entraînerait la fermeture de l'affinerie CCR de Montréal-Est (550 emplois), qui dépend de la production de l'usine de Rouyn-Noranda. Cela affecterait aussi la compagnie Nexans (107 emplois), qui produit des tiges et fils de cuivre.

La Fonderie Horne est la seule fonderie de cuivre au Canada et la seule en Amérique du Nord qui utilise du matériel électronique recyclé comme intrant.

À ce titre, elle est la principale productrice de minéraux critiques et stratégiques présentement en opération au Québec. La disponibilité du cuivre deviendra un enjeu important dans les années à venir, considérant les efforts importants d'électrification qui seront requis.

La maison-mère a des doutes sur le projet de réduction des émissions

Des rencontres ont eu lieu, la semaine dernière, entre le ministère de l'Économie et la Fonderie Horne. La note interne du ministère indique que les représentants de la Fonderie demandent le soutien du gouvernement afin de convaincre les autorités de Glencore d'approuver la réalisation de ce projet .

L'entreprise indique que la haute direction de Glencore conserve des doutes importants quant à l'opportunité de réaliser le projet.

Avec les centaines de millions de dollars investis dans son projet de modernisation, la Fonderie doit pouvoir atteindre les exigences qui lui impose le ministère de l'Environnement, d'ici 2028, pour se rapprocher de la norme québécoise et ne pas compromettre la santé des résidents de Rouyn-Noranda.

Selon les données de la Fonderie, la moyenne des émissions était de 47 nanogrammes par mètre cube d'air, l'an dernier, ce qui est encore 15 fois plus que la norme ailleurs au Québec.

Glencore ne veut pas se faire imposer la norme québécoise

Ce qui inquiète la compagnie, c'est ce qu'il adviendra en 2028, quand il faudra obtenir une nouvelle autorisation de Québec. Faudra-t-il encore investir des centaines de millions de dollars pour réduire davantage les émissions, et jusqu'à combien? Est-ce que la rentabilité sera au rendez-vous s'il faut atteindre la norme de 3 ng/m3?

Elle se demande donc s'il est opportun d'investir 740 M$ pour mettre à niveau une usine qu'elle pourrait être forcée de fermer dans quelques années si le gouvernement exige une réduction très difficile à atteindre.

Contactée par Radio-Canada, la porte-parole pour la Fonderie Horne et l'affinerie CCR de Montréal-Est, Cindy Caouette, confirme que l'estimation des coûts est passée à 750 M$ et qu' une étape d’approbation de la maison-mère est requise, pour valider le portrait global du projet, incluant les investissements requis et les risques associés .

Comme toute entreprise qui s’apprête à investir de telles sommes, nous voulons nous assurer d’avoir un environnement stable et une prévisibilité quant aux futures conditions d’opération, et ce, à moyen et long termes.

Ils peuvent aller ailleurs

La compagnie avait déjà fermé une fonderie au Canada. C'était en 2010, à Timmins. Ils ont fermé une fonderie en Ontario, ils peuvent en fermer une autre au Québec , prévient le professeur émérite de l'Université Laurentienne, spécialiste de la gestion des entreprises minières, Jean-Charles Cachon.

C'est le problème des grandes entreprises de cette taille. Elles ont les moyens de s'installer ailleurs , explique-t-il, dans des pays où les normes environnementales sont moins contraignantes. En ce moment, la priorité des dépenses de capital de Glencore s'en vont vers l'Afrique et l'Amérique du Sud.

M. Cachon rappelle toutefois que les niveaux de rentabilité de leurs activités de cuivre sont très élevés . L'an dernier, les profits de la multinationale étaient estimés à plus de 5 milliards de dollars.

Je ne vois pas très bien pourquoi ils iraient fermer cette fonderie. [...] C'est probablement une négociation.

Rappelons que lors de la négociation de la précédente autorisation ministérielle, la Fonderie Horne avait déjà menacé de fermer.

Il est acquis que le gouvernement ne lui donnera pas d'argent. Glencore est déjà admissible à un crédit d'impôt de 150 millions de dollars d'Ottawa et un autre de 125 millions de Québec pour son projet de modernisation menant à la baisse des émissions.

Selon nos informations, l'appui devrait prendre la forme d'une lettre de soutien à présenter à la maison-mère, mais sans engagement sur les cibles de réduction des émissions qui seront fixées en 2028.

Glencore veut influencer une future étude de santé publique Selon le document interne du ministère de l'Économie, la Fonderie Horne réclame de pouvoir collaborer à la méthodologie de la prochaine étude de biosurveillance sur l'état de santé des voisins de l'usine. L'entreprise demande aussi à participer à la réalisation de l'étude et à l'interprétation des résultats. Cette étude doit se faire juste avant la prochaine autorisation, dans quatre ans. Jusqu'à présent, le gouvernement comptait seulement offrir un rôle d'observatrice à la compagnie.

Un risque plus élevé pour la santé à Rouyn-Noranda

En 2022, des données de santé publique démontraient que la population de Rouyn-Noranda a :

une espérance de vie jusqu'à 6,6 ans de moins que la moyenne québécoise;

une plus forte proportion de bébés de faible poids;

une plus forte prévalence de cancer du poumon et de maladie pulmonaire que dans le reste du Québec.

Radio-Canada révélait alors que certaines de ces données étaient connues depuis plusieurs années, mais leur publication a été retardée par l'ex-directeur national de santé publique Horacio Arruda.

C'est véritablement à l'été 2022, avec la forte médiatisation du dossier, que les citoyens ont pris la pleine mesure des risques auxquels ils s'exposent. Des parents avouaient alors regretter d'avoir eu des enfants à Rouyn-Noranda.

La Fonderie Horne et le gouvernement du Québec sont visés par un recours collectif qui pourrait potentiellement leur coûter des milliards de dollars.