Le spectacle Le sacre de Lila présenté à Jonquière

Une incursion dans la culture marocaine à travers la danse aura lieu au Théâtre La Rubrique de Jonquière mercredi soir dans le cadre de la présentation de l'œuvre Le sacre de Lila.

Comme spectateur, ce qui vous attend, je crois. Je pense que c'est un grand voyage, un grand voyage du Québec vers le Maroc où ce qu'on va découvrir un peu la culture marocaine et la culture québécoise , a indiqué le chorégraphe du spectacle, Ismaël Mouaraki.

La sensualité et la sensibilité masculine seront aussi à l’honneur puisque les danseurs seront tous des hommes.

Les concepteurs se sont inspirés de leurs souvenirs d’enfance pour créer le spectacle à travers la nourriture, les saveurs et les couleurs du Maroc, entre autres.

Les détails entourant le processus de création de la pièce feront par ailleurs l’objet de discussions en après-midi, quelques heures avant la prestation.

On était très content de faire cette conférence parce qu'elle reflétait aussi un peu les coulisses de la pièce, c'est-à-dire vu que c'est quand même un processus de création très humain et profond. Il y a un documentaire qui a été créé qui s'appelle Lila, et à travers ce documentaire, c'est des projections vidéo, c'est des extraits avec les danseurs, c'est une conférence dansée où ils vont montrer des extraits, mais en même temps, ils vont pouvoir aussi partager leur propre expérience , a relaté Ismaël Mouaraki.

D'après les informations de Julie Larouche