Plan national pour les campements : recommandation saluée par des municipalités en C.-B.

Alors que la défenseure fédérale du logement plaide pour une coordination nationale afin de répondre à l’expansion des campements de sans-abri au pays, des voix des municipalités britanno-colombiennes se lèvent pour saluer sa proposition.

Le rapport cinglant de Marie-Josée Houle (Nouvelle fenêtre) appelle les ordres gouvernementaux à agir et à assumer la responsabilité de graves défaillances systémiques qui violent le droit au logement, tout en cessant les opérations d’expulsion de ces camps.

Les demandes de la défenseure fédérale du logement sont bien accueillies par des représentants du Grand Vancouver, où les maisons de fortune sévissent entre autres au parc Crab, au centre-ville. Peter Fry, conseiller municipal de Vancouver, estime qu’il est plus que temps d'avoir sur une concertation nationale.

On va voir de plus en plus une hausse en itinérance et pour l’instant on n'a qu’une courtepointe de réponses locales. On a besoin d’une approche plus cohérente , dit-il.

Une stratégie nationale : l’élan dont on a besoin ?

Il espère que le plan tiendra compte des spécificités de la ville, alors que l’on compte plus de 4800 personnes en situation d’itinérance dans le Grand Vancouver, selon la BC Non Profit Housing Association.

Nous sommes une ville de petite taille densément peuplée avec une pénurie de logements. Il faut donc trouver des espaces et reconnaître qu’il y a des endroits qui peuvent être utilisés pour offrir des solutions rapides, par exemple , ajoute-t-il.

Il espère qu’une approche à plus large échelle fournirait une vue d’ensemble qui permettrait d’examiner Vancouver dans son contexte régional.

Ouvrir en mode plein écran Peter Fry estime qu'il sera important de créer plus de refuges pour les personnes en situation d'itinérance et qu'il serait possible d'explorer l'option des refuges temporaires. Marie-Josée Houle estime que les options temporaires sont mieux que rien, mais qu'il faut toujours viser à offrir du logement permanent. Photo : Radio-Canada / Gian Paolo Mendoza

Une stratégie nationale serait peut-être l’élan dont on a besoin pour se pencher sur la situation. On voit que ça tombe souvent sur les épaules des gouvernements locaux, qui peinent à gérer la situation dans les camps.

Une crise à Prince George

Du côté de Prince George, où il y a l’un des plus hauts taux d’itinérance au pays, des villages de tentes s'étaient formés dans le parc Millenium ainsi qu’à côté de Moccasin Flats. Le conseil municipal avait d'ailleurs demandé le démantèlement d’un campement en août dernier, une source de tensions entre la ville et la province.

La conseillère municipale de la ville du nord de la province, Cori Ramsey, insiste sur le fait que Prince George est souvent un lieu de refuge pour les personnes en situation d’itinérance des milieux ruraux à proximité, notamment en raison des multiples services communautaires qui sont offerts.

Ouvrir en mode plein écran Le campement du parc Millennium a été fermé par la Ville de Prince George en septembre, ce qui a suscité des remontrances de la part du ministre provincial du Logement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andrew Kurjata

Elle salue l’appel de la défenseure du logement pour que les provinces fournissent des soins de santé et un approvisionnement sécuritaire en médicaments.

Les municipalités le réclament depuis des lustres pour que ces choses soient assurées pour les plus vulnérables dans nos communautés.

De leur côté, toujours selon le rapport, les villes doivent s'assurer de fournir des campements avec de l’électricité, des toilettes, de l’eau potable et du chauffage, entre autres.

Ouvrir en mode plein écran Le droit des personnes vivant dans les campements est bafoué lorsque les autorités les démantèlent, plaide la défenseure fédérale du logement. Darleen LaRose, à gauche, et sa fille Jacqueline John, à droite, expliquent avoir perdu des effets personnels lors du démantèlement d'une partie du camp Moccassin Flats, en novembre 2021. Photo : Radio-Canada / Kate Partridge

Cori Ramsey espère que le plan national va notamment s’attarder sur les particularités des responsabilités de la Colombie-Britannique, en comparaison d’autres provinces au pays.

En Ontario, la province doit financer les municipalités pour le logement et les services sociaux, mais ce n’est pas le cas en Colombie-Britannique. Les services sociaux et le logement demeurent des responsabilités provinciales, donc comme municipalité, on n’a que le zonage et la planification communautaire , observe-t-elle.

Je vois beaucoup d’enjeux de santé pour les gens qui vivent dehors. On sait que le froid ailleurs au pays amène des gens à venir ici, car c’est un peu plus tolérable. Mais en réalité, l’itinérance n’est pas facile à Vancouver non plus, c'est très froid et humide.

Les tentes : la pointe de l'iceberg

Les rues de Coquitlam n’ont pas encore connu de campements importants, mais plutôt des tentes qui commencent à s’installer autour des refuges, selon le conseiller municipal Matt Djonic. Une preuve à ses yeux qu’il y a un cruel manque de refuge pour répondre aux besoins sur le terrain.

Ouvrir en mode plein écran Selon un conseiller municipal, les campements signalent aussi le manque non seulement de logement permanent, mais aussi de refuges. Photo : Radio-Canada / Jaimie Kehler

Jeremy Levy, conseiller municipal à Coldstream, dans le nord de l’Okanagan, voit le phénomène des campements se développer à Kelowna, à quelques jets de pierre de sa ville, mais ces tentes ne sont que la pointe de l'iceberg de la crise du logement qui sévit partout dans la province, à son avis.

Nous avons des personnes qui vivent dans le sous-sol de leurs parents, des gens qui dorment dans des voitures, c’est moins visible, mais c’est une autre manifestation du même problème , martèle-t-il.

Interrogé sur la date limite du 31 août 2024 pour implanter la stratégie nationale, Jeremy Levy estime qu’il est important d’agir dès que possible et croit que la situation va continuer à se détériorer avec les prix des logements qui continuent de gonfler.