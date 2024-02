Les pompiers de Saguenay devraient faire moins d’heures supplémentaires en 2024

Les 12 010 heures supplémentaires effectuées par les pompiers du Service d’incendie de Saguenay ont coûté 702 059 dollars en 2023 selon les révélations du journal Le Quotidien. La Ville soutient que ces dépenses additionnelles seront en grande partie assumées par Québec.

Si les pompiers ont accompli des milliers d’heures supplémentaires, c’est surtout en raison des mesures d’urgence liées aux feux de forêt qui étaient en cours l’été dernier, rappelle le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau.

Durant cette période, les pompiers de la Ville ont notamment été appelés pendant plusieurs jours consécutifs à participer à la lutte contre l’incendie qui menaçait la municipalité de Sept-Îles, sur la Côte-Nord, et qui a forcé l’évacuation de plusieurs habitants.

Le plus gros facteur, c’est la panoplie de mesures d'urgence qui ont été déployées durant l'été, le plus gros morceau étant les pompiers de Saguenay qui ont été déployés à Sept-Îles pour aider cette ville-là à combattre des feux de forêt , rappelle le porte-parole de Saguenay.

Publicité

Tous ces chiffres-là, je comprends qu'ils ont l'air impressionnants, mais le budget de fonctionnement du service incendie n'a pas du tout été touché par ça. En 2023, il y a aucune somme supplémentaire qui a dû être injectée. Il y a une partie du temps supplémentaire qui fait partie du budget de fonctionnement normal, ça n'a pas eu d'impact. Et dans le cas des mesures d'urgence, ce sont des coûts qui sont remboursés par le gouvernement provincial , explique M. Arseneau.

Ç’a généré beaucoup de temps supplémentaire, c'est certain. Mais en même temps, ce sont des mesures d'urgence, c'est tout à fait normal d'y contribuer , a-t-il ajouté.

Nouvelle convention

Reste qu’un certain nombre de pompiers doivent être en service dans les casernes de Saguenay. Si la Ville fait son possible pour éviter que les personnes qui s’absentent en raison d’une maladie ou d’une raison familiale soient remplacées par des collègues qui n’effectuent pas de temps additionnel, elle admet toutefois qu’il est impossible d’éviter une telle situation.

La nouvelle convention collective des employés du Service incendie, entérinée en novembre, devrait permettre de diminuer un peu le nombre d’heures supplémentaires, pense toutefois Dominic Arseneau. Les pompiers pourront notamment obtenir plus rapidement leur permanence, ce qui leur évitera de devoir conjuguer deux emplois pour payer leurs factures. Les conflits d’horaires forçant les quarts de travail supplémentaires devraient par conséquent diminuer.