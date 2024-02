Les dirigeants de la Ville de Shawinigan en ont assez d'attendre et veulent une Station de traitement de l'eau de Lac-à-la-Pêche (STELAP) totalement fonctionnelle. Le conseil municipal entend adopter une résolution pour demander le soutien financier du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), une somme de 7,2 millions de dollars qui permettra à la Ville de réaliser les études nécessaires permettant d'identifier une solution permanente aux problèmes de fonctionnement actuels.

Cette demande, via le Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) 2023, ne serait qu’une première étape. On veut ainsi pallier le problème d’approvisionnement en eau potable, s’assurer du respect des normes du Règlement sur la qualité de l’eau potable et maximiser la réutilisation des infrastructures actuelles, a expliqué la cheffe de division du bureau des grands projets au Service de l’ingénierie de la Ville de Shawinigan, Jessica Vallières.

Le but est de trouver une solution permanente à un problème qui persiste depuis la fin de 2021, problème qui avait mis la population à rude épreuve lorsqu’un avis de faire bouillir l'eau avait duré plus de sept mois, affectant plus de 30 000 citoyens. Depuis cet événement et jusqu’à ce jour, la Ville estime que l'entretien de la station de traitement aura coûté près de 14 millions $.

Tous les scénarios

L’aide financière demandée à Québec permettra d’étudier tous les scénarios possibles pour régler les problèmes existants, incluant le scénario qui est préconisé depuis le départ par la Ville.

Les intervenants du ministère ont été clairs, note le maire, Michel Angers. Nous devons étudier la mise en place d’une unité pilote de prétraitement. C’est une action que la Ville avait prévue en 2022, mais qui avait été mise de côté en raison d’un manque de collaboration du fournisseur Suez.

M. Angers explique que l’unité pilote donnera l’occasion de tester, pendant une période de trois à six mois, la validité d'un prétraitement, qui va nous permettre de possiblement garder les membranes et qui nous coûtera beaucoup moins cher que de changer complètement la filière de traitement.

Le maire de Shawinigan a d'ailleurs profité de l'occasion pour lancer un appel public à la compagnie Suez, qui a travaillé avec deux autres compagnies à la conception de cette usine.

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, accompagné de la cheffe de division du bureau des grands projets au Service de l'ingénierie de la Ville, Jessica Vallières, souhaitent une solution définitive à la Station de traitement de l'eau du Lac-à-la-Pêche.

Suez est considérée par la Ville comme étant l'un des points cruciaux pour la réussite de ce projet.

Suez nous dit que leur système fonctionne. Nous sommes bons joueurs et nous proposons de collaborer avec eux en fonction de leur prétention. En retour, nous leur demandons de nous livrer, tel que c’était prévu en 2022, une unité pilote de prétraitement, souligne Michel Angers. Nos experts, avec la collaboration de Suez, en feront l’exploitation pour une période minimale de trois mois. Les contribuables québécois méritent que nous trouvions la solution la moins coûteuse.

Le maire souhaite que cessent une fois pour toutes les délais qui s’étirent.

Ça fait deux ans qu’il ne se passe pas grand-chose. On a le droit d’être capable d’avancer dans ce dossier.

Sa collègue, Jessica Vallières, est elle aussi en mode solutions.

Toutes les options seront considérées. On va étudier la mise en place d'un pilote de prétraitement; un système de post-traitement additionnel pour les rejets, dit-elle, et ça peut aller jusqu'au remplacement de la technologie si ça s'avère nécessaire.

Avec des informations de Katy Cloutier