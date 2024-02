La VG de Nouvelle-Écosse critique l’achat d’un hôtel pour en faire un lieu de soins

La vérificatrice générale de la Nouvelle-Écosse affirme que la province n'a pas fait preuve de diligence raisonnable lorsqu'elle a acheté l'an dernier un hôtel inachevé pour 34,5 millions $ afin de le convertir en établissement de santé.

Kim Adair affirme que les mesures prises pour acquérir la propriété Hogan Court, à Bedford, en Nouvelle-Écosse, ont diminué son rapport qualité-prix en raison d'une évaluation inadéquate des autres emplacements potentiels.

Ouvrir en mode plein écran La vérificatrice générale de la Nouvelle-Écosse, Kim Adair, à Halifax, le 13 février 2024. Photo : (Paul Porier/CBC)

Kim Adair critique également l'accord d'achat, affirmant qu'il réduit la capacité du gouvernement à minimiser les coûts, alors qu'il n'y a eu aucune évaluation sur la faisabilité de la conversion de la propriété.

Son rapport révèle également que la conversion du bâtiment en établissement de soins de transition a connu des retards, des augmentations de coûts et a révélé des limites de conception qui ont réduit sa capacité à fournir des services.

L'établissement Hogan Court devrait ouvrir ses portes plus tard cette année et hébergera des patients qui n'ont plus besoin d'un lit d'hôpital ainsi que des personnes en attente d'un lit de soins de longue durée qui ne peuvent pas vivre chez elles.